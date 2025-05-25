Рим чествовал своего нового Епископа

Вечером 25 мая на площади Пьяцца дель Арачели у подножия Капитолия состоялась торжественная церемония чествования нового Епископа Рима.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Столичный мэр Роберто Гуалтьери поблагодарил Папу Льва XIV за возобновление традиции встречи с городом, подчеркнув, что этот жест выражает любовь Святейшего Отца к Риму. Политик отметил историческую связь между Церковью и городом, основанную на ценностях мира, справедливости и достоинства, и выразил поддержку миссии Преемника св. Петра по утверждению этих принципов: Рим готов идти вместе со своим Епископом, особенно в рамках Юбилея надежды.

В ответном слове Папа Лев XIV выразил искреннюю признательность мэру, городской администрации и властям за сердечный приём. По его словам, новое служение сопряжено с серьёзной, но вдохновляющей ответственностью – быть пастырем для столичной епархии, заботясь о вере Народа Божьего и о благе общества, к которому Церковь и городское руководство призваны стремиться в духе взаимного сотрудничества. Святейший Отец напомнил, что сразу после избрания он сказал: «С вами я – христианин, а для вас – епископ», и теперь может с особой теплотой сказать: «Я с вами и для вас – римлянин». Уже две тысячи лет Церковь Рима возвещает Евангелие и щедро служит людям через образование, внимание к страждущим, помощь бедным, поддержку культуры и искусств: это выражение её непрестанной заботы о человеческом достоинстве. В год Юбилея надежды эта опека охватывает и многочисленных паломников со всего мира; городские власти достойны благодарности за усилия по организации и приёму гостей. Святейший Отец выразил надежду, что Рим, уникальный своей историей и красотой, будет также «всё более узнаваем как город, живущий в духе человечности и цивилизованности, – ценностей, черпающих живительную силу из Евангелия».

В конце обращения Епископ Рима преподал апостольское благословение Вечному городу и его жителям.