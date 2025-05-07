Pro eligendo Pontifice: выборы Папы – это возвращение Петра

Ольга Сакун - Град Ватикан

Обряды конклава начались утром 7 мая со Святой Мессы об избрании Папы Римского, на которой предстоятельствовал декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.

«Боже, Пастырь вечный, - вознес в начале богослужения кардинал Ре вступительную молитву Meccы pro eligendo Romani Pontifice в соборе Святого Петра, - Ты управляешь стадом Твоим с отеческой заботой. Даруй Церкви Твоей пастыря, который будет угоден Тебе святостью, бодрствующего и заботливого в окормлении Твоего народа».

Литургия Слова на этом богослужении предлагает чтения, которые мы слышали много раз, но сегодня они приобретают особое значение и особую силу: это слова, которые Церковь обращает прежде всего к кардиналам, вступающим на конклав, и все верные, участвующие в этой Мессе, призваны вслушиваться в них в той же перспективе.

Кардинал Ре произнес проповедь, начав ее с упоминания Деяний святых апостолов: в первой главе говорится о том, как после Вознесения Иисуса Христа, в ожидании Пятидесятницы все единодушно пребывали в молитве вместе с Марией, Матерью Иисуса. «Именно это мы и делаем за несколько часов до конклава», - пояснил кардинал Ре, добавив, что кардиналы чувствуют единение со всем Народом Божиим и его «чувством веры, любви к Папе и доверчивым ожиданием».

«Молиться, призывая Святого Духа, - это единственно правильно и подобающе в то время, как кардиналы-избиратели готовятся к акту наивысшей человеческой и церковной ответственности и к выбору исключительной важности».

Комментируя чтение из Евангелия от святого Иоанна, где перед нами предстает Иисус, завещающий Своим ученикам любить друг друга, кардинал подчеркнул: «Иисус подал нам пример этой любви в начале Тайной вечери неожиданным жестом: Он склонился, прислуживая другим, омывая ноги апостолам без какой-либо дискриминации, не исключая Иуду, который Его предаст».

В первом чтении – пророчестве Исайи о священниках – провозглашается «главное качество пастырей – любовь вплоть до полной самоотдачи», отметил иерарх, добавив, что все литургические тексты этой Мессы приглашают к братской любви, к церковному единству и универсальному братству: «Среди задач каждого преемника Петра – содействовать возрастанию в общении: общении всех христиан с Христом, общении епископов с Папой, общении епископов между собой. Речь идет не о самореферентном общении, но об общении, устремленном к единству между людьми, народами и культурами, для которого важно, чтобы Церковь всегда была домом и школой общения».

Каждый из Римских Пап, сказал далее кардинал Ре, «продолжает олицетворять Петра и его миссию, представляя Христа на земле; он – камень, на которой воздвигнута Церковь».

Выборы нового Папы – «не просто чередование персон, но это всякий раз возвращение апостола Петра», напомнил декан Коллегии кардиналов. Кардиналы-выборщики будут голосовать в Сикстинской капелле, где «все содействует большему осознанию присутствия Бога, перед Которым каждый должен однажды предстать для суда», процитировал Ре апостольскую конституцию Universi Dominici Gregis. Он привел также слов Иоанна Павла II из «Римского триптиха», где святой Папа Войтыла писал о величайшем решении, которое принимается под сводами Сикстинской капеллы перед грандиозным образом Страшного суда.

«Помолимся же о том, чтобы Святой Дух, даровавший нам за последнее столетие целый ряд поистине святых и великий Пап, подарит нам нового Папу по сердцу Бога, ради блага Церкви и человечества. Помолимся, дабы Бог ниспослал Церкви Папу, который наилучшим образом сумеет пробудить совесть всех людей и нравственно-духовные силы современного общества, отмеченного великим техническим прогрессом, но все больше забывающего о Боге. Сегодня мир многого ожидает от Церкви в том, что касается защиты основоположных человеческих и духовных ценностей, без которых человеческое сожительство не станет лучше и не принесет блага будущим поколениям».