Первый день конклава: чёрный дым

Вечером 7 мая, в первый день конклава, члены Коллегии кардиналов собрались в Сикстинской капелле Апостольского дворца Ватикана для избрания 267-го Папы Римского.

Vatican News

Читайте также 07/05/2025 В Ватикане начался конклав для избрания Папы Римского В среду 7 мая в 16 часов 30 минут в Сикстинской капелле Ватикана открылся конклав для избрания 267-го Преемника святого апостола Петра.

Около 45 тысяч паломников из разных стран ожидали на площади Святого Петра результата голосования 133-х иерархов; вместе с ними за событиями в режиме реального времени следили зрители трансляции VaticanNews. Около 21 часа над кровлей капеллы поднялся чёрный дым, означающий, что сегодня ни один из кандидатов не набрал необходимых двух третей голосов.

В эти дни взоры всего мира будут обращены на дымоход, установленный на крыше Сикстинской капеллы. Дым (чёрный или белый) будет подниматься около 12 и 19 часов, и только в случае успешного исхода – избрания нового Папы Римского – исхождение белого дыма возможно также около 10.30 и 17.30.