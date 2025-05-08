Первое благословение Urbi et Orbi Папы Льва XIV

Первые слова новоизбранного Папы Римского.

Мир да будет со всеми вами! Дорогие братья и сестры, это - первое приветствие воскресшего Христа, Доброго пастыря, отдавшего жизнь за Божье стадо. Я тоже хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваше сердце, коснулось ваших семей, всех людей, где бы они ни находились, всех народов, всей земли. Мир вам!

Это мир воскресшего Христа, мир безоружный и мир обезоруживающий, смиренный и терпеливый. Он исходит от Бога, от Бога, Который любит нас безоговорочно. Наш слух все еще хранит слабый, но всегда отважный голос Папы Франциска, который благословлял Рим!

Благословляя Рим, Папа преподал свое благословение миру, всему миру, в то утро Пасхи. Позвольте мне продолжить это благословение: Бог желает нам добра, Бог любит всех вас, и зло не восторжествует! Все мы в руках Божиих. Поэтому мы без страха, рука об руку с Богом и между собой, будем идти дальше. Мы Христовы ученики, Христос идет впереди нас! Мир нуждается в Его свете. Человечество нуждается в Нем как в мосте, чтобы быть настигнутым Богом и Его любовью. И вы тоже помогайте друг другу строить мосты - диалогом, встречей, объединившись все вместе, чтобы быть одним народом, всегда пребывающем в мире. Спасибо Папе Франциску!

Хочу поблагодарить также всех собратьев-кардиналов, избравших меня, чтобы я стал Преемником Петра и шел вместе с вами, дабы быть единой Церковью, всегда стремясь к миру, к справедливости, всегда стараясь трудиться как люди, верные Иисусу Христу, бесстрашно, чтобы провозглашать Евангелие и быть миссионерами.

Я августинец, сын святого Августина, сказавшего: «С вами я христианин, а для вас епископ». В этом смысле мы можем все вместе идти к отчизне, которую уготовал нам Бог.

Церкви Рима – особое приветствие! Мы должны вместе стремиться быть Церковью миссионерской, Церковью, созидающей мосты, диалог, всегда открытой, чтобы принимать, как эта площадь, с открытыми объятьями всех, всех, кто нуждается в нашем милосердии, в нашем присутствии, в диалоге и любви.

(по-испански)

Если вы мне позволите, я скажу одно слово приветствия всем, особенно моей дорогой епархии Чиклайо, где верный народ Божий сопровождал своего епископа, разделял с ним веру и многое, многое, чтобы продолжать быть Церковью, верной Иисусу Христу.

Для всех вас, братья и сестры из Рима, из Италии, со всего мира, мы хотим быть Церковью синодальной, Церковью в пути, Церковью, всегда стремящейся к миру, всегда стремящейся к любви, которая старается всегда быть рядом прежде всего с теми, кто страдает.

Сегодня – день Молитвенного прошения к Помпейской Богородице. Наша Матерь Мария всегда хочет идти с нами, быть рядом, помогая своим заступничеством и любовью.

А теперь я бы хотел помолиться вместе с вами. Помолимся вместе об этой новой миссии, обо всей Церкви, о мире во всем мире, и попросим об этой особой благодати нашу Матерь Марию.