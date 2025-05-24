«Папы проходят, Курия остается». Лев XIV встретился с сотрудниками
Ольга Сакун - Град Ватикан
Папа начал свое обращение со слов благодарности своим сотрудникам за служение, «унаследованное» от его предшественников. Св. Отец напомнил, что и сам он после многих лет миссионерского служения в Перу по воле Папы Франциска в течение двух лет был префектом одного из ватиканских ведомств – Департамента по делам епископов.
«А сейчас… ну что сказать? Только то, что Симон Петр сказал Иисусу на Тивериадском озере: Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя!»
«Папы проходят, Курия остается, - продолжил Папа. – Это верно для каждой поместной Церкви, для епархиальных курий, как и для Курии Римского епископа. Курия – это учреждение, сохраняющее и передающее историческую память Церкви и служения ее епископов. Это очень важно. Память – существенный элемент живого организма. Она обращена не только в прошлое, -она питает настоящее и ориентирует на будущее».
Работать в Римской Курии, отметил далее Папа, означает «содействовать сохранению живой памяти Апостольского Престола», так чтобы служение Папы Римского могло осуществляться наилучшим образом; то же самое относится и к государственным службам Ватикана.
Лев XIV подчеркнул миссионерское измерение Церкви, Курии и любого учреждения, вязанного с Петровым служением. На этом измерении настаивал особенно Папа Франциск, который реформировал Римскую Курию в перспективе евангелизации посредством апостольской конституции Praedicate Evangelium.
Святейший Отец повторил слова, сказанные им в самом первом обращении к верным 8 мая:
«Мы должны вместе стремиться быть Церковью миссионерской, Церковью, созидающей мосты, диалог, всегда открытой, чтобы принимать с открытыми объятьями всех, всех, кто нуждается в нашем милосердии, в нашем присутствии, в диалоге и любви».
Эти слова, пояснил Папа, теперь он произносит в отношении миссии Римской Церкви, устремленной ко всем Церквам и ко всему миру: служить общению, единству в любви и истине.
«Господь вверил Петру и его преемникам это задание, и все вы по-разному содействуете этому великому делу. Каждый из вас вносит свой вклад, выполняя повседневную работу с усердием, а также с верой, потому что вера и молитва – как соль для еды, она придает вкус».
Все мы призваны сотрудничать в этом великом деле единства и любви, и мы должны это делать начиная с повседневных ситуаций и нашей рабочей среды.
«Каждый может быть строителем единства посредством своего отношения к коллегам, преодолевая неизбежное непонимание терпением и смирением, ставя себя на место других, избегая предвзятости, а также с доброй долей чувства юмора, как научил нас Папа Франциск».