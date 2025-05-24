«Папы проходят, Курия остается». Лев XIV встретился с сотрудниками

Долгими аплодисментами и шуткой Папы Льва XIV по поводу того, что после таких аплодисментов ему придется произносить более продолжительную речь, началась аудиенция Святейшего Отца, на которую он пригласил официалов Римской Курии, сотрудников Курии, Губернаторства Града Ватикан и Римского викариата, а также членов их семей.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Папа начал свое обращение со слов благодарности своим сотрудникам за служение, «унаследованное» от его предшественников. Св. Отец напомнил, что и сам он после многих лет миссионерского служения в Перу по воле Папы Франциска в течение двух лет был префектом одного из ватиканских ведомств – Департамента по делам епископов.

«А сейчас… ну что сказать? Только то, что Симон Петр сказал Иисусу на Тивериадском озере: Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя!»

«Папы проходят, Курия остается, - продолжил Папа. – Это верно для каждой поместной Церкви, для епархиальных курий, как и для Курии Римского епископа. Курия – это учреждение, сохраняющее и передающее историческую память Церкви и служения ее епископов. Это очень важно. Память – существенный элемент живого организма. Она обращена не только в прошлое, -она питает настоящее и ориентирует на будущее».

Работать в Римской Курии, отметил далее Папа, означает «содействовать сохранению живой памяти Апостольского Престола», так чтобы служение Папы Римского могло осуществляться наилучшим образом; то же самое относится и к государственным службам Ватикана.

Лев XIV подчеркнул миссионерское измерение Церкви, Курии и любого учреждения, вязанного с Петровым служением. На этом измерении настаивал особенно Папа Франциск, который реформировал Римскую Курию в перспективе евангелизации посредством апостольской конституции Praedicate Evangelium.

Святейший Отец повторил слова, сказанные им в самом первом обращении к верным 8 мая:

«Мы должны вместе стремиться быть Церковью миссионерской, Церковью, созидающей мосты, диалог, всегда открытой, чтобы принимать с открытыми объятьями всех, всех, кто нуждается в нашем милосердии, в нашем присутствии, в диалоге и любви».

Эти слова, пояснил Папа, теперь он произносит в отношении миссии Римской Церкви, устремленной ко всем Церквам и ко всему миру: служить общению, единству в любви и истине.

«Господь вверил Петру и его преемникам это задание, и все вы по-разному содействуете этому великому делу. Каждый из вас вносит свой вклад, выполняя повседневную работу с усердием, а также с верой, потому что вера и молитва – как соль для еды, она придает вкус».

Все мы призваны сотрудничать в этом великом деле единства и любви, и мы должны это делать начиная с повседневных ситуаций и нашей рабочей среды.

«Каждый может быть строителем единства посредством своего отношения к коллегам, преодолевая неизбежное непонимание терпением и смирением, ставя себя на место других, избегая предвзятости, а также с доброй долей чувства юмора, как научил нас Папа Франциск».