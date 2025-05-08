Папу Римского выбрали

Над кровлей Сикстинской капеллы поднялся белый дым: что это значит и что будет дальше?

Ольга Сакун – Град Ватикан

Белый дым, поднявшийся из дымохода Сикстинской капеллы, только что возвестил всем верующим и всему миру о состоявшемся избрании нового Епископа Рима и Преемника апостола Петра. Но его имени пока не знает никто, кроме немногих избранных.

Что же произошло? Под сводами капеллы, украшенной фресками Микеланджело, несколько минут назад один из кардиналов получил необходимое число голосов, и с канонической точки зрения избрание Папы состоялось. Первый из кардиналов по чину и по возрасту, - или, если он сам был выбран, то следующий за ним, - от имени коллегии избирателей обратился к избранному собрату со следующими словами (произнесенными на латинском языке): «Принимаешь ли ты каноническое избрание Верховным понтификом?». Получив согласие, кардинал задает следующий вопрос: «Какое имя ты выбираешь?». После этого глава Отдела Папских богослужений, наделенный функцией нотариуса и заручившийся двумя церемониймейстерами в качестве свидетелей, составляет документ, подтверждающий согласие нового Папы и выбор имени.

Согласно апостольской конституции Universi Dominici Gregis, конклав завершился в тот самый момент, когда новый Папа дал согласие, - «если только сам он не распорядится иначе», уточняется в документе. Таким образом, именно в этот момент в Сикстинскую капеллу может войти заместитель госсекретаря, секретарь по связям с государствами и другие лица, которые должны обговорить с новоизбранным Папой безотлагательные дела.

После обряда согласия все избирательные листки и другие записи, использованные во время выборов, сжигают, а белый дым обозначает, что Папа выбран.

Не только толпы жителей и гостей Рима, стекающиеся в эти минуты к Ватикану, но и весь мир находится в ожидании: кто же будет новым Папой? В это время Папа выходит из Сикстинской часовни и отправляется в ризницу, называемую «комнатой плача». Здесь, с помощью главы Отдела богослужений Святейшего Отца, он облачается в одно из одеяний, подготовленных в трех размерах.

Потом Папа возвращается в Сикстинскую капеллу и восседает на престол: совершается краткая церемония, которая начинается приветствием первого кардинала из чина кардиналов-епископов. Затем первый из чина кардиналов-пресвитеров читает отрывок из Евангелия: это могут быть слова «Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою» либо «Паси овец Моих». Наконец, кардинал-протодиакон возносит молитву о новоизбранном Преемнике Петра, после чего все кардиналы-избиратели, согласно чину и возрасту, подходят к Папе, выражая свое почтение и послушание. Наконец, Папа запевает и все подхватывают гимн Te Deum.

И только после этого кардинал-протодиакон (Доминик Мамберти) появится на Лоджии благословений и объявит народу о свершившемся избрании Папы, а также возвестит его имя знаменитой формулой Annuntio vobis gaufium magnum: habemus Papam! А если именно кардинал Мамберти окажется новым Римским Папой? Тогда эту функцию исполнит вице-протодиакон: Марио Дзенари.

В это время новоизбранный Папа выходит из Сикстинской часовни, по пути к Лоджии благословений заходит в капеллу Павла III, где перед Пресвятым Таинством задерживается в безмолвной молитве, и затем продолжает путь к лоджии, откуда скоро мы услышим его приветствие и примем самое первое апостольское благословение Urbi et Orbi.