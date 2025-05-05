Последний подарок Папы Франциска детям Газы

Папа Франциск завещал переоборудовать свой папамобиль, на котором он приветствовал и обращался к миллионам верующих по всему миру, в передвижную клинику для детей в секторе Газа.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 29/08/2024 «Каритас» продолжает действовать в секторе Газа Несмотря на многочисленные трудности и невозможность доставки гуманитарной помощи иерусалимское отделение католической организации «Каритас» продолжает прилагать невероятные ...

Дети – это не цифры: это лица, имена, истории; каждый из них священен. Об этом не раз говорил Папа Франциск, и его последнее желание стало конкретным ответом на гуманитарную катастрофу, в какой оказался почти миллион детей, лишённых крова, медицины и образования. По просьбе Папы реализацию проекта взяло на себя иерусалимское отделение фонда «Каритас», чей персонал продолжает трудиться в регионе несмотря на разрушенную инфраструктуру и нестабильную ситуацию.

Переоборудованный папамобиль, получивший название «Автомобиль надежды», будет оснащён оборудованием для диагностики, обследования и лечения болезней, включая экспресс-тесты на инфекции, вакцины, наборы для наложения швов и друге важнейшие инструменты. Для него уже укомплектована бригада врачей и медработников, которые будут доставлять помощь в самые отдалённые уголки региона.

Папамобиль, переоборудованный в передвижную клинику для детей в секторе Газа (Caritas)

«С этим транспортом мы сможем добраться до детей, которые сегодня лишены медицинской помощи – раненых и истощённых, – отметил Питер Бруне, генеральный секретарь шведского фонда «Каритас», который спонсировал проект за счет пожертвований верующих во время Адвента. – Речь идет о конкретной, жизненно важной помощи, когда система здравоохранения Газы практически полностью разрушена. Это не просто транспорт – это послание миру о том, чтобы он не забывал детей Газы», – резюмировал Бруне.

Со своей стороны Антон Асфар, глава иерусалимского филиала «Каритас», подчеркнул: «Этот автомобиль – выражение любви, заботы и близости Святейшего Отца к самым уязвимым».