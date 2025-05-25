Папа вверил своё служение Деве Марии, покровительнице Рима

Вечером 25 мая Папа Лев XIV завершил насыщенное воскресенье в базилике Санта-Мария-Маджоре молитвой у чудотворной иконы Salus Populi Romani, небесной покровительницы Рима.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

После вечерней Мессы в Латеранской базилике, где состоялось торжественное вступление на кафедру Епископа Рима, около 19 часов 15 минут Папа прибыл в базилику Санта-Мария-Маджоре. У входа в древний собор его приветствовали кардиналы Станислав Рылко и Роландас Макрицкас. Святейший Отец прошёл через Святые врата и помолился в молчании у гробницы своего предшественника Папы Франциска.

Центральным моментом визита стала молитва перед иконой Salus Populi Romani. Папа возложил к её алтарю букет белых и жёлтых роз, а затем в тишине, стоя на коленях, вверил Матери Христа своё служение.

«Сопровождай ладью Церкви в гавань мира, огради этот град и утешь тех, кто приходит сюда без крова и защиты, – молился Лев XIV. – Воззри на множество верующих, о Матерь Спасителя, удали от них беды и страдания, освободи от зла и согрей своей добротой. Когда же вернётся Сын Твой, наш Господь, защити по своему материнскому заступничеству нашу человеческую хрупкость и своей нежной рукой приведи нас к вечной жизни».

После общей молитвы Святейший Отец преподал апостольское благословение и вместе с собравшимися вознёс на латыни молитву Ave Maria. Перед отъездом он вышел на лоджию базилики и приветствовал верующих словами Воскресшего: «Мир вам».

«Благодарю за ваше присутствие в этот вечер, когда мы вместе, как Церковь Рима, приветствуем её нового Епископа. Да благословит Господь вас, ваши семьи и близких и да сподобит нас идти вместе как одна Божия семья», – воззвал Лев XIV.