Папа встретился с главой УГКЦ

15 мая в библиотеке Апостольского дворца Папа Лев XIV принял на частной аудиенции Верховного архиепископа Киевского и Галичского Блаженнейшего Святослава Шевчука, главу Украинской Грекокатолической Церкви.

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В ходе встречи Блаженнейший Святослав поблагодарил Святейшего Отца за его слова, произнесённые по случаю богородичной молитвы «Царица Небесная» в воскресенье 11 мая: в этой речи Папа говорил о страданиях украинского народа, призвал к «подлинному, справедливому и прочному миру», выразил надежду на освобождение всех пленных и на возвращение детей в свои семьи. Эти слова Папы Римского, согласно коммюнике УГКЦ, «являются настоящим духовным бальзамом для израненной души украинского народа».

В конце аудиенции Блаженнейший Святослав Шевчук подарил Папе Римскому картину, символизирующую боль украинского народа, под названием «Молитва-реквием». Её автор – художник Богдан Пилыпив, отец погибшего солдата Андрея.