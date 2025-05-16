Папа встретился с главой УГКЦ
Vatican News
В ходе встречи Блаженнейший Святослав поблагодарил Святейшего Отца за его слова, произнесённые по случаю богородичной молитвы «Царица Небесная» в воскресенье 11 мая: в этой речи Папа говорил о страданиях украинского народа, призвал к «подлинному, справедливому и прочному миру», выразил надежду на освобождение всех пленных и на возвращение детей в свои семьи. Эти слова Папы Римского, согласно коммюнике УГКЦ, «являются настоящим духовным бальзамом для израненной души украинского народа».
В конце аудиенции Блаженнейший Святослав Шевчук подарил Папе Римскому картину, символизирующую боль украинского народа, под названием «Молитва-реквием». Её автор – художник Богдан Пилыпив, отец погибшего солдата Андрея.