Папа встретился с футбольным клубом "Наполи"

Папа Лев XIV принял на аудиенции футбольный клуб «Наполи», победителя Чемпионата Италии по футболу 2024-25 гг.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Поздравив гостей с победой, которую празднует в особенности Неаполь, Папа подчеркнул, что чемпионат выигрывает не игрок, а вся команда. Все мы знаем, как популярен футбол в Италии и во всем мире, поэтому так важен «пример команды – в широком смысле – которая трудится сообща, а таланты каждого служат общему делу».

Св. Отец отметил еще один аспект футбола: его роль в воспитании.

«К сожалению, когда спорт превращается в бизнес, он рискует утратить ценности, которые делают его назидательным, и может стать даже антипедагогичным. Поэтому нужна бдительность, особенно когда имеешь дело с подростками. Я обращаюсь к родителям и спортивным руководителям с призывом: быть очень внимательными к нравственному качеству спортивного опыта на профессиональном уровне, потому что это касается человеческого развития молодежи».