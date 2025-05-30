Папа: в мире, истерзанном войнами, важно единство христиан

Папа Лев XIV направил приветственное послание участникам празднований 500-летия основания анабаптистского движения, подчеркнув важность исцеления исторических ран и свидетельства христианского единства в мире, охваченном войнами.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В пасхальный вечер, напоминает Папа, воскресший Христос проходит «через закрытые двери и испуганные сердца учеников», не скрывая на Своём прославленном теле следов Страстей: Он дарует апостолам великий дар мира.

«Принимая мир Господень и Его призыв, который включает в себя открытость к дарам Святого Духа, все последователи Иисуса могут погрузиться в радикальную новизну веры и христианской жизни».

Девиз юбилейных торжеств анабаптистов – «Смелость любви» – напоминает о призвании прилагать усилия к единству, исполнению Господней заповеди любви и служению ближним, пишет Папа. Особый акцент Епископ Рима делает на искренности, доброжелательности и стремлении к общению, особенно между католиками и меннонитами, крупнейшей из анабаптистских общин. К сожалению, прошлое включает болезненные эпизоды, которые и сегодня могут влиять на взаимное восприятие. Поэтому необходимо очищение памяти и совместное переосмысление истории: это позволит исцелить раны минувшего и созидать новое будущее через «смелость любви». Более того, лишь таким способом богословский и пастырский диалог может принести плоды, которые останутся навечно.

Признавая, что речь идёт о непростой задаче, Папа Римский желает всем верующим присоединиться к словам святого Августина: «Вся моя надежда – исключительно в величайшем Твоем милосердии. Дай то, что повелеваешь, и повелевай, что хочешь» (Исповедь, X, 29.40).

«В мире, истерзанном войнами, наше непрестанное стремление к исцелению и укреплению братства приобретает решающее значение, – подчёркивает Святейший Отец. – Чем крепче единство между христианами, тем убедительнее наше свидетельство о Христе, Князе мира, в деле созидания цивилизации любви и встречи».