Папа в Латеранской базилике: слушать всех, чтобы решать вместе

Вечером 25 мая в Латеранской базилике – кафедральном соборе Епископа Рима – состоялась торжественная Месса по случаю восхождения на кафедру Папы Льва XIV. Вселенскому архиерею принесли послушание представители разных категорий Народа Божьего.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В начале проповеди Святейший Отец напомнил, что Церковь Рима ознаменована свидетельством апостолов и мучеников, имея особое призвание – быть «Матерью всех Церквей». В её материнском стиле сочетаются нежность, готовность к самопожертвованию, внимание, способное предвосхищать нужды братьев и сестёр. Такие качества, по словам Папы, должны пронизывать всю жизнь Народа Божия и прежде всего его собственную. Ключом к этому может послужить эпизод из Книги Деяний апостольских, в котором верующие, столкнувшись с серьёзным вызовом, сумели прийти к согласию благодаря смирению и открытости. «Ибо угодно Святому Духу и нам» (Деян 15,28) – эти слова раскрывают подлинную природу церковного распознания. Единство «строится прежде всего на коленях», оно рождается из молитвы и постоянного обращения сердца, которые перерастают в разносторонний диалог. Такой путь, отметил Папа, уже проходит Римская епархия: «Это путь трудный, но достойный истории Церкви, способной мыслить смело и масштабно». Перед лицом жизненных решений «мы не одни», ибо Святой Дух помогает вспоминать слова Иисуса, делает нас письмом Христовым (см. 2 Кор 3,3), очищая и просветляя.

Папа Лев XIV на торжественной Святой Мессе в соборе Св. Иоанна на Латеранском холме (25 мая 2025 г.) (@Vatican Media)

Говоря о Юбилее надежды, Святейший Отец с благодарностью отметил усилия всех, кто готовит город к приёму паломников, превращая Рим в открытый дом, очаг веры и гостеприимства.

Приступая к новому служению, Папа выразил пожелание «слушать, насколько это возможно, каждого, чтобы учиться, понимать и принимать решения вместе, будучи христианином с вами и епископом для вас». Вверяя паству заступничеству первоверховных апостолов и Пресвятой Девы, Епископ Рима завершил проповедь словами Иоанна Павла I: «Могу заверить, что люблю вас, что хочу лишь служить вам и отдать всем мои скромные силы, – то немногое, что у меня есть и кем я есть».

Святейший Отец призвал верующих не просто исповедовать веру, но быть её живыми, действенными свидетелем. По его словам, каждый христианин должен быть светочем надежды в мире, омрачённом бедствиями и войнами, принося тепло любви и сострадания в сердца ближних; на этом пути нас непрестанно сопровождает Господь Иисус.

В конце богослужения Папа Лев XIV преподал городу Риму апостольское благословение с лоджии Латеранской базилики.