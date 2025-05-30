Папа: свидетельство мира – отказ от насилия и мести

Папа Лев XIV принял на аудиенции в Ватикане народные движения и объединения, которые организовали год назад «Арену мира» в Вероне с участием Папы Франциска.

Ольга Сакун - Град Ватикан

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Обращаясь к гостям, Святейший Отец напомнил о словах своего предшественника, прозвучавших во время веронской встречи:

«Созидание мира начинается с того, чтобы встать на сторону жертвы, разделив ее точку зрения. Эта перспектива незаменима для разоружения сердец, взглядов, умов, для обличения несправедливой системы, которая убивает и основывается на “культуре отбросов”».

В памяти участников «Арены мира» остался мужественный жест - объятия между израильтянином Маозом Иноном, чьи родители были убиты ХАМАС, и палестинцем Азизом Сара, чей брат был убит израильской армией:

«Сегодня они друзья и сотрудники: этот жест остается свидетельством и знамением надежды».

Пусть к миру, отметил далее Папа, требует упражнения ума и сердца, внимания к другим людям, этот путь – коллективный, и он проходит через заботу о справедливых отношениях между всеми живыми существами. Мир «невозможно разделить, он либо есть для всех, либо его нет ни для кого», процитировал Лев XIV энциклику Папы Войтылы Sollicitudo rei socialis.

Святейший Отец подчеркнул, что в нашу эпоху, охарактеризованную быстротой и непосредственностью, «необходимо вновь найти те длительные времена», которые нужны для процессов мира. Он возможен лишь тогда, когда различиями и вызванными ими конфликтами не пренебрегают, а признают их и принимают во внимание. В этом большую роль имеют движения и ассоциации, которые взращивают эти процессы «снизу», созидая культуру мира. Это особенно важно для детей и молодежи: они нуждаются в опыте, который обучает культуре жизни, диалога, взаимного уважения. Но прежде всего молодое поколение нуждается в достоверном свидетельстве иного, ненасильственного образа жизни. Наибольшего доверия заслуживают те, кто, претерпев несправедливость и насилие, сумели противостоять искушению мести, став строителями мира, свободными от насилия. Компасом и пищей в этом процессе для христиан является Евангелие и социальная доктрина Церкви.

«Если хочешь мира, готовь учреждения мира», - подчеркнул Папа в заключительной части своего обращения, пояснив: речь идет не только о политических учреждениях, но и о совокупности институтов, включая образовательные, экономические и общественные.

В конце аудиенции Папа вознес молитву о том, чтобы общественные движения действовали «с упорством и с терпением».