Папа призвал вузы строить мосты

20 мая Папа Лев XIV направил видеопослание участникам Конгресса по заботе о нашем общем доме, объединившего около 200 университетов в духе синодального размышления перед климатической конференцией COP30. Симпозиум в Папском католическом университете Рио-де-Жанейро приурочен к десятилетию энциклики Laudato si’ Папы Франциска.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам Святейшего Отца, участие вузов в совместном распознавании ценно само по себе, особенно в Юбилейный год надежды. Особенно важно обсуждение примирения между государственным и экологическим долгом – злободневного предложения Папы Франциска из его послания на Всемирный день мира. Епископ Рима выражает признательность ректорам и представителям вузов за усилия в международном сотрудничестве, призывая их быть «строителями мостов интеграции между Америками и Иберийским полуостровом, трудясь ради экологической, социальной и природоохранной справедливости».