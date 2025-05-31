Папа призвал французов к новому миссионерскому порыву

Святая Месса в соборе Парижской Богоматери в день его повторного открытия (2024 г.) (AFP or licensors)

Папа Лев XIV направил епископату Франции послание, приуроченное к столетию канонизации трёх святых – Иоанна Эда, Иоанна Марии Вианнея и Терезы из Лизье. Этот юбилей, по словам Папы, особо важен для наших дней, когда Церковь сталкивается с серьёзными вызовами, «а порой и враждебными ветрами безразличия, материализма и индивидуализма».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец призывает поместную Церковь отметить это событие как призыв к обновлению и как повод вновь обратиться к трём образцам святости: «Они любили Иисуса без оговорок – просто, сильно и искренне, ежедневно ощущали Его доброту и нежность и свидетельствовали о Нём с изумительным миссионерским рвением».

Епископ Рима напоминает об энциклике Dilexit nos Папы Франциска, посвящённой Божественной и человеческой любви Сердца Иисуса, и предлагает Франции «замечательную и простую программу благовестия и миссии: помочь каждому приобщиться к нежной и милостивой любви Христа, способной преобразить жизнь».

Иоанн Эд, напоминает Папа, распространял почитание Святейшего Сердца Иисуса и Непорочного Сердца Марии; Иоанн Вианней был «ревностным пресвитером, верным своему служению», а Тереза Младенца Иисуса – «великим наставником Божественной науки любви (scientia amori), в которой так нуждается наш мир».

Юбилей канонизации этих трёх подвижников побуждает «воздать благодарение Господу за Его чудеса на земле Франции, за века евангелизации и христианской жизни», подчёркивает Папа: святые рождаются в живых христианских общинах, «воспламенённых любовью к Христу и желанием следовать за Ним». Христианское наследие святых «по-прежнему принадлежит вам, глубоко пронизывает вашу культуру и остаётся живым в сердцах многих».

Епископ Рима призывает отметить столетие канонизации не с ностальгией, а с надеждой на «пробуждение нового миссионерского порыва», чтобы возвещать молодёжи «красоту, величие и плодотворность священства» – особенно теперь, когда нехватка призваний во французских епархиях ощущается особенно остро.

«Пользуясь случаем, – пишет в заключение Лев XIV, – я сердечно благодарю всех священников Франции за смелое и неустанное служение и выражаю отеческую любовь».