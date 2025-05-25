Папа: помолимся о народах, страдающих от войн

После чтения богородичной молитвы Папа напомнил, что 24 мая в Познани (Польша) был причислен к лику блаженных епархиальный священник Станислав Костка Стрейх, убитый в ненависти к вере в 1938 году.

София Халходжаева

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«Его забота о бедных и рабочих раздражала приверженцев коммунистической идеологии», – отметил Лев XIV, призвав священников вдохновляться его примером и быть щедрыми в служении Евангелию и ближним.

Святейший Отец также напомнил, что 24 мая отмечалась литургическая память Пресвятой Девы Марии Помощницы христиан, – День молитвы о Церкви в Китае, учрежденный Бенедиктом XVI.

«В церквях и святилищах Китая и всего мира возносились молитвы к Богу в знак заботы и любви к китайским католикам и их общению с Вселенской Церковью. Пусть заступничество Пресвятой Девы Марии дарует им и нам благодать быть сильными и радостными свидетелями Евангелия даже среди испытаний, дабы всегда способствовать миру и гармонии».

Папа Римский призвал молиться обо всех народах, страдающих от войн:

«Мы просим мужества и настойчивости для тех, кто участвует в диалоге и искреннем поиске мира».

На днях исполнилось 10 лет энциклике Папы Франциска Laudato si', посвященной заботе об общем доме. Этот документ «стал необычайно популярным, он вдохновил бесчисленные начинания и научил всех прислушиваться к крику Земли и плачу бедных», – подчеркнул Святейший Отец, выразив поддержку движению Laudato si' и всем, кто заботится о сохранении экологического равновесия.