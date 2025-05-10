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Молитва Папы Льва XIV перед иконой Матери Доброго совета (Дженаццано, 10 мая 2025 г.) Молитва Папы Льва XIV перед иконой Матери Доброго совета (Дженаццано, 10 мая 2025 г.) 
Папа Римский

Папа помолился в святилище Матери Доброго совета в Дженаццано

Вечером 10 мая Папа Лев XIV в частном порядке посетил богородичное святилище Матери Доброго совета в городке Дженаццано, недалеко от Рима. В 1903 году Папа Лев XIII возвёл этот храм в достоинство малой базилики.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В святилище, о котором заботятся монахи Ордена св. Августина, хранится древний чудотворный образ Пресвятой Девы Марии, привезённый из Шкодера (Албания). Перед ним молились Римские Папы Иоанн XXIII и Иоанн Павел II. Будучи кардиналом, Дженаццано посетил и будущий Папа Лев XIV: 25 апреля прошлого года он возглавил Святую Мессу по случаю праздника Матери Доброго совета. В своей проповеди тогдашний кардинал Превост выразил глубокую преданность Богородице, призвав верующих вдохновляться её примером в стремлении к миру и примирению.

Сегодня у святилища его встретила ликующая толпа из сотен местных жителей, многие выкрикивали его имя, а близлежащие улочки постепенно наполнялись. Войдя в церковь, Святейший Отец тепло приветствовал собратьев по ордену и вознёс молитвы – сначала у алтаря, а затем перед чудотворным образом Богородицы. Вместе с собравшимися он прочёл молитву св. Папы Иоанна Павла II к Матери Доброго совета.

Визит Папы Льва XIV в святилище Дженаццано (10 мая 2025 г.)
Визит Папы Льва XIV в святилище Дженаццано (10 мая 2025 г.)

После совместной молитвы «Радуйся, Мария» и пения гимна «Славься, Царица», Папа обратился к верующим:

«Я очень хотел побывать здесь в первые дни нового служения, доверенного мне Церковью, чтобы нести дальше эту миссию как Преемник Петра».

Визит Папы Льва XIV в святилище Дженаццано (10 мая 2025 г.)
Визит Папы Льва XIV в святилище Дженаццано (10 мая 2025 г.)

Вспоминая свой визит после избрания генеральным приором Ордена св. Августина и личный выбор посвятить жизнь Церкви, Папа вновь выразил упование на Матерь Доброго совета – «спутницу мудрости и света». Епископ Рима призвал верующих исполнять просьбу, с которую Богородица обратилась к служителям в день брака в Кане: «Что скажет Он вам, то сделайте» (Ин 2,5).

После молитвы в храме Папа в частном порядке побеседовал с монашеской общиной, а затем вышел к порталу базилики. Приветствуя паломников, особенно собравшуюся молодёжь, Святейший Отец призвал их следовать за Иисусом по примеру Марии, а затем преподал апостольское благословение.

Визит Папы Льва XIV в святилище Дженаццано (10 мая 2025 г.)
Визит Папы Льва XIV в святилище Дженаццано (10 мая 2025 г.)
10 мая 2025, 18:47

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