Папа: нести израненным войной народам обетование истинного мира

22 мая Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане участников Генеральной ассамблеи Папских миссионерских обществ, приехавших из более чем 120 стран. В приветственном слове он поблагодарил их за незаменимое служение, благодаря которому Церковь исполняет свою евангелизационную миссию.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец подчеркнул, что Папские миссионерские общества являются первичным средством пробуждения миссионерской ответственности у всех крещёных и поддержки молодых поместных Церквей. Их деятельность охватывает пастырские, катехизаторские и педагогические начинания, поддержку призваний к священству и монашеству, подготовку Народа Божьего к миссионерскому служению.

«Наш мир, израненный войной, насилием и несправедливостью, должен услышать евангельское послание о Божьей любви и ощутить примиряющую силу Христовой благодати», – напомнил Епископ Рима. Миссионерская ревность особенно важна в наши дни, являясь важнейшим аспектом обновления Церкви в духе Второго Ватиканского собора:

«Мы должны донести до всех народов, до всех созданий евангельское обетование истинного и прочного мира, который, по словам Папы Франциска, возможен, ибо Господь победил сей мир и его постоянные конфликты, “умиротворив... Кровию Креста Его” (Evangelii gaudium, 229)».

Святейший Отец подчеркнул значение Всемирного дня миссий, который ежегодно отмечается в предпоследнее воскресенье октября, и призвал национальных руководителей Папских обществ уделять особое внимание пастырским визитам в епархии и приходы: это поможет верным осознать важность благовестия и необходимость поддержки Церквей в миссионерских регионах.

Епископ Рима выделил два элемента, лежащих в основе Папских миссионерских обществ: единство и универсальность, которые воплощаются в служении всей Церкви, оживотворённом Святым Духом. Это нашло отражение в девизе, который Папа избрал для своего служения: «In Illo uno unum».

«Христос – наш Спаситель, и в Нем мы едины в одной семье Божьей, превосходящей богатое разнообразие языков, культур и опыта».

В конце обращения, в контексте Святого 2025 года, Папа Лев XIV пожелал делегатам быть паломниками надежды и её миссионерами для всех народов