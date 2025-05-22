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Сестра Тициана Мерлетти (S.F.P) Сестра Тициана Мерлетти (S.F.P) 
Папа Римский

Папа назначил монахиню секретарём ватиканского ведомства

22 мая Папа Лев XIV назначил новым секретарём Департамента по делам Институтов посвящённой жизни и Обществ апостольской жизни монахиню Тициану Мерлетти, бывшую главную настоятельницу Конгрегации францисканок-служительниц бедных (S.F.P).

Vatican News

Сестра Тициана родилась 30 сентября 1959 года в Пинето (Италия) и в 1986 году принесла первые монашеские обеты в своей конгрегации. Двумя годами ранее она защитила научную степень в области юриспруденции в Университете им. Габриеле д’Аннунцио в Терамо, а в 1992 году – докторскую диссертацию по каноническому праву в Папском Латеранском университете в Риме.

С 2004 по 2013 год сестра Тициана занимала пост главной настоятельницы своей монашеской конгрегации. В настоящее время она преподаёт каноническое право в Папском университете «Антонианум» в Риме и сотрудничает с Международным союзом главных настоятельниц в качестве специалиста в сфере церковного права.

22 мая 2025, 12:57

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