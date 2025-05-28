Папа: настоящая любовь не проходит мимо

На общей аудиенции 28 мая Папа Лев XIV продолжил цикл наставлений, основанный на евангельских притчах, «помогающих изменить взгляд на жизнь и обрести надежду». На этот раз в центре катехизации был рассказ Иисуса о Добром самарянине (Лк 10,25-37), олицетворяющий путь от замкнутого эгоизма к зрелой любви.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 28/05/2025 Папа Лев XIV: «Призываю всех объединиться в молитве о мире!» В конце общей аудиенции 28 мая Папа Лев XIV обратился к 40 тысячам паломников, собравшимся на площади Святого Петра, и ко всем людям доброй воли с очередным призывом к миру.

Епископ Рима напомнил, что образованный и набожный книжник обращается к Иисусу с вопросом, как унаследовать жизнь вечную. За этим скрывается более глубокая потребность во внимании, которая становится явной, когда этот человек спрашивает: «А кто мой ближний?». Господь отвечает притчей, в которой сам фокус сдвигается с «Кто любит меня?» на «Кого проявил любовь?». Первый – вопрос незрелого сердца, ожидающего любви, и он ведёт к бездействию. Второй – требует конкретного ответа и поступков зрелой личности, способной возлюбить первой.

Иисус рассказывает притчу о человеке, который шёл из Иерусалима в Иерихон. Этот путь является образом самой жизни – трудной и опасной дороги, на которой странника избивают, грабят и бросают умирать. По словам Папы, это напоминает ситуации, в которых обстоятельства или даже близкие лишают нас всего и бросают на обочине. Но именно такие встречи с болью и уязвимостью помогают понять, кто мы на самом деле.

Когда мы сталкиваемся с нуждающимся, перед нами встаёт выбор – позаботиться о них или же отвернуться. Папа напомнил о священнике и левите, которые прошли мимо – вопреки ожиданию, что они помогут. Эти фигуры, по словам Епископа Рима, символизируют всех нас, кто торопится домой, кто считает свой маршрут важнее чьей-то нужды.

Общая аудиенция в Ватикане 28 мая 2025 г. (@VATICAN MEDIA)

Спешка может лишить сострадания, которое прежде всего вопрос человечности, а не религиозной принадлежности. Только самаритянин – человек из презираемого народа – останавливается, чтобы помочь. Для этого нельзя оставаться на расстоянии, подчеркнул Папа. Сострадание выражается в делах: оно требует участия, готовности испачкаться и, возможно, пойти на риск. Самарянин подходит, перевязывает раны, везёт пострадавшего в гостиницу, тратит деньги и обещает вернуться.Он берёт на себя заботу, ибо помощь требует готовности разделить чужую боль, подчеркнул Святейший Отец:

«Дорогие братья и сестры, когда же и мы сможем прервать наше странствие и проявить сострадание? Когда же мы поймём, что тот израненный на дороге – каждый из нас? И тогда память обо всех случаях, когда Иисус останавливался, чтобы позаботиться о нас, умножит нашу способность к состраданию. Помолимся о возрастании в человечности, дабы наши отношения становились всё более искренними и исполненными сострадания».