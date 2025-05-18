Лев XIV: да будет Церковь закваской примирённого мира

В воскресенье утром 18 мая Папа Лев XIV возглавил на площади Св. Петра торжественную Мессу начала своего понтификата, во время которой были совершены обряды возложения Папского паллия, вручения перстня рыбака, а также обряд послушания, принесённого 12 представителями всех категорий Народа Божьего со всего мира.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своей проповеди Святейший Отец обратился к 200 тысячам паломников со словами благодарности, процитировав Блаженного Августина: «Ты создал нас для Себя, [Господи,] и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе».

Лев XIV упомянул о недавней кончине Папы Франциска, признав, что многие ощущали себя тогда «как овцы без пастыря» (Мф 9,36). Однако Пасха и последнее благословение его предшественника укрепили уверенность, что Господь не оставляет Свой народ и хранит его, как пастырь стадо (см. Иер 31,10). На конклаве кардиналы молились о новом Епископе Рима, который сохранит сокровища веры и с верой встретит вызовы современности.

Святейший Отец подчеркнул:

«Я был избран без всяких заслуг. Со страхом и трепетом прихожу к вам как брат, желающий быть слугой вашей веры и радости, идя с вами по пути любви Бога, Который хочет объединить нас в одну семью».

[ Photo Embed: Торжественная Святая Месса начала понтификата Папы Римского Льва XIV (Ватикан, 18 мая 2025 г.)] (ANSA)

Любовь и единство: такова суть миссии, которую Господь поручил Петру. Как когда-то у Галилейского моря, так и сегодня апостолы призваны быть «ловцами людей», принося миру евангельскую надежду. Пётр может нести это служение лишь потому, что принял безусловную любовь Бога. Когда Христос трижды спрашивает: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» (Ин 21,16), речь идёт о Божественной любви (agapao), способной вдохновить на жертвенное служение – «любить больше» и отдавать себя ради других. Именно таково служение Петра. По словам Святейшего Отца, «Церковь Рима председательствует в любви, и её истинный авторитет – в любви Христа: речь никогда не идёт о подчинении других посредством угнетения, религиозной пропаганды или средств власти, но всегда и исключительно о любви, как это делал Иисус». Епископ Рима не должен быть господином, он служит вере братьев, живых камней духовного здания Церкви, которое возводится в братской гармонии.

Торжественная Святая Месса начала понтификата Папы Римского Льва XIV (Ватикан, 18 мая 2025 г.)

«Братья и сёстры, пусть нашим первым великим желанием станет Церковь единая, зримый символ единства и согласия. Да будет она закваской примирённого мира, – выразил пожелание Епископ Рима. – Сегодня перед нами множество разногласий, ран, причинённых ненавистью, насилием, предрассудками, страхом перед теми, кто отличается от нас, и экономической парадигмой, которая эксплуатирует ресурсы Земли и маргинализирует самых бедных. Мы хотим быть малой закваской единства, общения, братства. Мы хотим сказать миру со смирением и радостью: взирайте на Христа! Приблизьтесь к Нему! Примите Его Слово, которое просвещает и утешает! Прислушайтесь к Его просьбе, преисполненной любви: стать Его единой семьей. В едином Христе мы едины. Этим путём мы должны идти вместе, также и с сестринскими христианскими Церквами, с теми, кто следует другим религиозным стезям, с теми, кто неугомонно ищет Бога, со всеми людьми доброй воли, чтобы построить новую землю, на которой царит мир. Именно этот миссионерский дух должен воодушевлять нас. Нельзя замыкаться в своей маленькой группе, чувствуя себя выше мира: мы призваны предлагать Божью любовь каждому, чтобы достичь единства, которое не отменяет различий, а, напротив, обогащает личную историю каждого человека и общественно-религиозную культуру каждого народа».

Торжественная Святая Месса начала понтификата Папы Римского Льва XIV (Ватикан, 18 мая 2025 г.) (ANSA)

Ныне – час любви, подчеркнул Святейший Отец, ссылаясь на Льва XIII: если бы этот критерий восторжествовал, не исчезли бы вскоре любые раздоры? (см. Rerum novarum 21).

«Со светом и силой Святого Духа давайте построим Церковь, основанную на любви Божией, знамение единства, Церковь миссионерскую, которая распахивает объятия миру, возвещает Слово, позволяет истории вмешиваться в её жизнь и становится закваской гармонии для человечества. Вместе – как один народ, как братья – будем идти навстречу Богу с любовью друг к другу».

Торжественная Святая Месса начала понтификата Папы Римского Льва XIV (Ватикан, 18 мая 2025 г.) (ANSA)

На площади Святого Петра присутствовали более 150 официальных делегаций со всего мира, предстоятели христианских Церквей, главы правительств, правящие монархи, представители мировых религий и международных организаций.