Папа – сильным мира сего: «Пусть больше никогда не будет войн!»

Приветствуя паломников после чтения молитвы «Царица Небесная», Папа Лев XIV упомянул о 80-й годовщине окончания Второй мировой войны – «безмерной трагедии, унесшей 60 миллионов жертв» – и присоединился к призыву своего предшественника Папы Франциска, с которым тот неоднократно обращался к мировым лидерам: «Пусть больше никогда не будет войн!».

София Халходжаева

Говоря о страданиях украинского народа, Папа призвал сделать «все возможное для скорейшего достижения подлинного, справедливого и прочного мира», и выразил надежду на то, что будут освобождены все пленные, а дети вернутся в свои семьи.

«Я глубоко опечален тем, что происходит в секторе Газа», – продолжил Святейший Отец и призвал немедленно прекратить огонь, оказать гуманитарную помощь «измученному гражданскому населению» и освободить всех заложников.

Епископ Рима отметил, что он с удовлетворением узнал о прекращении огня между Индией и Пакистаном, выразив надежду на то, что в ходе предстоящих переговоров вскоре будет достигнуто прочное соглашение.

Отметив с горечью, что упомянутые им конфликты и войны являются лишь несколькими из идущих по всей земле, Папа Лев XIV воззвал к Пресвятой Богородице, Царице мира, дабы Она испросила у Господа Иисуса чудесный дар мира.

Святейший Отец напомнил, что 11 мая в Италии и в других странах отмечается День матери:

«Сердечно поздравляю всех мам, молюсь о здравствующих и об ушедших в небо. С праздником, дорогие мамы! Спасибо всем. Желаю всем светлого воскресенья!»