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Папа Лев XIV возглавил молитву "Царица Небесная" (Ватикан, 11 мая 2025 г.) Папа Лев XIV возглавил молитву "Царица Небесная" (Ватикан, 11 мая 2025 г.)  (ANSA)
Папа Римский

Папа – сильным мира сего: «Пусть больше никогда не будет войн!»

Приветствуя паломников после чтения молитвы «Царица Небесная», Папа Лев XIV упомянул о 80-й годовщине окончания Второй мировой войны – «безмерной трагедии, унесшей 60 миллионов жертв» – и присоединился к призыву своего предшественника Папы Франциска, с которым тот неоднократно обращался к мировым лидерам: «Пусть больше никогда не будет войн!».

София Халходжаева  

Говоря о страданиях украинского народа, Папа призвал сделать «все возможное для скорейшего достижения подлинного, справедливого и прочного мира», и выразил надежду на то, что будут освобождены все пленные, а дети вернутся в свои семьи.

«Я глубоко опечален тем, что происходит в секторе Газа», – продолжил Святейший Отец и призвал немедленно прекратить огонь, оказать гуманитарную помощь «измученному гражданскому населению» и освободить всех заложников.

Епископ Рима отметил, что он с удовлетворением узнал о прекращении огня между Индией и Пакистаном, выразив надежду на то, что в ходе предстоящих переговоров вскоре будет достигнуто прочное соглашение.

Отметив с горечью, что упомянутые им конфликты и войны являются лишь несколькими из идущих по всей земле, Папа Лев XIV воззвал к Пресвятой Богородице, Царице мира, дабы Она испросила у Господа Иисуса чудесный дар мира.

Святейший Отец напомнил, что 11 мая в Италии и в других странах отмечается День матери:

«Сердечно поздравляю всех мам, молюсь о здравствующих и об ушедших в небо. С праздником, дорогие мамы! Спасибо всем. Желаю всем светлого воскресенья!»

Папа Римский Лев XIV на площади Св. Петра (11 мая 2025 г.)
Папа Римский Лев XIV на площади Св. Петра (11 мая 2025 г.)   (@Vatican Media)
11 мая 2025, 12:31

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