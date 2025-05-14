Папа Лев XIV в социальных сетях: голос Церкви для мира

Аккаунты Святейшего Отца на платформах X и Instagram вновь активированы. Папа Лев XIV представлен в соцсетях с официальным цифровым профилем.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Сегодня цифровое служение Епископа Рима охватывает более 50 миллионов подписчиков по всему миру. Этот профиль начинал вести ещё Бенедикт XVI, затем его продолжил Папа Франциск. Теперь страницу использует Лев XIV — и делает это в духе преемственности. Публикации выходят на девяти языках, включая английский, испанский, французский, итальянский и даже латынь — для того, чтобы послание Папы звучало на всех континентах.

При этом всё, что публиковал Папа Франциск, останется доступным в виде архивной страницы с пометкой Ad Memoriam.

За годы своего понтификата Папа Франциск оставил обширное цифровое наследие — порядка 50 тысяч публикаций. Его сообщения касались ключевых тем современности: мира, социальной справедливости, заботы о природе и духовной поддержки. Особенно весомым стало его присутствие в период пандемии: в 2020 году послания Папы собрали свыше 27 миллиардов просмотров по всему миру.

Цифровые платформы Папы — не просто новостные ленты. Это современное пространство благовестия, где ежедневно звучат слова мира, веры и надежды. Папа Лев XIV свидетельствует: Церковь призвана быть рядом, вдохновлять и объяснять — в любое время и в любом формате.