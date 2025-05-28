Поиск

Поиск

Поиск

ruрусский
Папа Лев XIV на площади Святого Петра (Общая аудиенция в Ватикане, 28 мая 2025 г.) Папа Лев XIV на площади Святого Петра (Общая аудиенция в Ватикане, 28 мая 2025 г.)  (@Vatican Media)
Папа Римский

Папа Лев XIV: «Призываю всех объединиться в молитве о мире!»

В конце общей аудиенции 28 мая Папа Лев XIV обратился к 40 тысячам паломников, собравшимся на площади Святого Петра, и ко всем людям доброй воли с очередным призывом к миру.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан  

Приветствовав молодёжь, больных и молодожёнов, Епископ Рима напомнил о приближении праздника Вознесения Господня и призвал каждого свидетельствовать, благовествуя о Христе, как это делали апостолы.

Особое внимание Святейший Отец уделил трагической ситуации в Украине и Газе:

«В эти дни мои мысли часто обращаются к украинскому народу, пострадавшему от новых серьёзных атак на мирных жителей и инфраструктуру. Я заверяю в духовной близости и молитвах за всех жертв, особенно за детей и семьи. Я решительно повторяю призыв остановить войну и поддержать любую инициативу диалога и мира. Призываю всех объединиться в молитве о мире в Украине и повсюду, где люди страдают от войны. Из сектора Газа всё громче возносится к небесам плач матерей и отцов, которые не выпускают из рук тела своих погибших детей; они вынуждены снова и снова перемещаться в поисках пропитания и более безопасного убежища от бомбардировок. Всем, облечённым в ответственность, я повторяю свой призыв: прекратите огонь, освободите всех заложников, обеспечьте полное соблюдение гуманитарного права».

Завершая встречу, Папа преподал верующим апостольское благословение, вознеся молитву: «Мария, Царица мира, молись о нас!».

Паломники на площади Святого Петра (28 мая 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (28 мая 2025 г.)   (@Vatican Media)
28 мая 2025, 11:48

Календарь Папы Римского
Месса в Доме Святой Марфы
Месса в Доме Святой Марфы
Ангел Господень
Ангел Господень
Аудиенции Папы Римского
Аудиенции Папы Римского
Твой вклад в важную миссию Твой вклад в важную миссию