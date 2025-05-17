Папа Лев XIV: наводить мосты мира, давать голос бедным

Утром 17 мая Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов фонда Centesimus Annus Pro Pontifice, участвующих в международной конференции на тему «Преодоление поляризации и восстановление глобального управления: этические основы».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В обращении к гостям Святейший Отец подчеркнул, что тема симпозиума затрагивает суть социальной доктрины Церкви как инструмента братского мира и диалога. В пасхальный период мы особенно осознаём, что Воскресший уже присутствует там, где, казалось бы, господствуют несправедливость и смерть. Христиане призваны помогать друг другу наводить мосты, встречаясь и общаясь, становясь единым народом, живущим в мире.

Святейший Отец напомнил, что ещё Лев XIII в условиях социальных потрясений стремился содействовать миру, поощряя диалог между трудом и капиталом, разумом и технологиями, политическими культурами и народами. Сегодня, по выражению Папы Франциска, человечество переживает «поли-кризис» – пересечение войн, климатических бедствий, неравенства, миграционного давления, цифровых трансформаций и нестабильности труда. На этом фоне социальная доктрина Церкви должна «предоставить ключи к интерпретации», соединяя науку и совесть, пробуждая надежду и служа миру. Важно не только решение проблем, но и подход к ним с этическими критериями и открытостью к Божьей благодати.

Частная аудиенция в Ватикане 17 мая 2025 г. (@Vatican Media)

Особое внимание Святейший Отец уделил самому понятию «доктрина», предложив понимать её как «науку» – результат размышлений, поиска, ошибок и открытий, совместный путь к истине. «Индоктринация аморальна»: она препятствует критическому мышлению и посягает на священную свободу совести. Подлинная доктрина, напротив, учит приближаться к ситуациям и людям, воспитывает благоразумие и ответственность. Говоря о цифровой революции, Папа призвал Церковь с новой силой развивать критический подход и противостоять манипуляциям, фейковым новостям, «иррациональным тезисам немногих власть имущих», – нужно «видеть мир глазами Бога».

«Тех, кто рождён и вырос вдали от властных структур, недостаточно просто наставлять в социальной доктрине Церкви: в них следует видеть тех, кто продолжает её и воплощает в жизнь. Свидетели социальной вовлечённости, народные движения и различные католические рабочие организации являют собой голос экзистенциальных окраин, где упорно живёт и всегда пробивается надежда. Настоятельно прошу вас: давайте бедным право голоса».

Частная аудиенция в Ватикане 17 мая 2025 г. (@Vatican Media)

Святейший Отец напомнил, что Церковь должна распознавать знамения времени и отвечать на вечные вопросы человека в свете Евангелия. В этих ответах нуждается сегодняшний мир, жаждущий справедливости, отцовства и материнства, духовности, особенно молодёжь и обездоленные, подчеркнул в конце обращения Папа Лев XIV:

«Запрос на социальную доктрину Церкви растёт, и мы должны на него ответить».