Папа Лев XIV навестил августинцев в Риме

13 мая, в день памяти Пресвятой Девы Марии Фатимской, Папа Лев XIV совершил частный визит в генеральную курию Ордена св. Августина на улице Павла VI в Риме. Эта обитель была его домом с 2001 по 2013 год, когда он занимал пост генерального приора.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В сослужении собратьев Папа возглавил Евхаристию в часовне общины, а затем, как в прежние годы, пообедал с монахами.

В интервью ватиканским СМИ генеральный приор августинцев Алехандро Мораль отметил: этот неожиданный визит стал знаком благодарности Епископа Рима и его родственной близости. Встреча прошла в простой и радостной обстановке, к которой присоединились также сотрудники общины, включая поваров.

По словам приора, в беседе с монашествующими Святейший Отец напомнил о важной характеристике их общины: она должна неизменно пребывать в братском общении, живя по наставлениям св. Августина, то есть в единстве.

Орден святого Августина - его женская и мужская ветви - был основан в Италии в начале XIII столетия. У его истоков находится объединение, по инициативе Апостольского Престола, различных проявлений отшельнической жизни, вдохновленной Правилом святого Августина. Объединение отшельнических конгрегаций произошло в Риме, в базилике Санта-Мария-дель-Пополо, и осталось в истории как Великое единение: Папа Александр IV подвтердил его буллой Licet Ecclesiae Catholicae 9 апреля 1256 года. За несколько десятилетий орден широко распространился по всей Италии и Европе и стал, наряду с францисканцами и доминиканцами, одной из главных движущих сил реформы Церкви, культуры и общества. Августинский орден на протяжении своей истории с верностью исполнял миссию посредничества, открытости, диалога между разными культурными, политическими и общественными позициями.