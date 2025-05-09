Папа Лев XIV: да будет Церковь маяком в ночи мира

9 мая, на следующий день после избрания, Папа Лев XIV совершил первую публичную Мессу pro Ecclesia в Сикстинской капелле Апостольского дворца. Вместе с ним у алтаря молилась вся Коллегия кардиналов.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Свою проповедь Святейший Отец начал с обращения на английском языке, цитируя Псалом о том, как Господь совершает чудеса и благословляет. Святейший Отец призвал задуматься о Божьих чудесах, которые продолжают проявляться через служение Петра. Лев XIV поблагодарил кардиналов за доверие и подчеркнул важность единства Церкви – общины друзей Иисуса – для благовестия и утверждения веры в Христа как Сына Божьего.

Папа продолжил проповедь на итальянском языке исповеданием веры апостола Петра: «Ты –Христос, Сын Бога Живого» (Мф 16,16). Эти слова, произнесённые две тысячи лет назад, остаются сердцем апостольской веры и миссии Церкви. Папа Лев XIV напоминает: в Иисусе Бог открыл Себя нам «во взгляде доверчивого младенца, в живом уме юноши, в зрелых чертах взрослого человека», а после воскресения – в прославленном теле. Так явлен миру идеал святости человека и дарована надежда на вечную жизнь.

Лев XIV видит своё избрание на Апостольский Престол как передачу этого драгоценного сокровища, чтобы стать его «верным распорядителем ради всего Тела Христова». Так Церковь может стать «градом на вершине горы», ковчегом спасения, маяком в ночи мира, однако эта миссия должна исполняться не за счёт внешнего величия, а через личную святость членов Церкви – «народа, взятого в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр 2,9)

Святая Месса pro Ecclesia в Сикстинской капелле Апостольского дворца (9 мая 2025 г.) (@Vatican Media)

Святейший Отец рассуждает об ответе современного мира на вопрос Иисуса: «За кого почитают Меня люди?». С одной стороны, в мире сем вера кажется абсурдной, уделом слабых: здесь ценится технология, власть, успех, удовольствие. Христа считают «персонажем», интересным, но мешающим, и Его отвергают, как уже отвергли когда-то. С другой стороны, заметно обывательское признание в Иисусе праведника и пророка, – но в час опасности и эти «почитатели» уходят, разочаровавшись.

Потому миссия Церкви остаётся прежней: нести Евангелие туда, где верующего высмеивают и презирают, где исчезает смысл жизни, где умирает милосердие, разрушается достоинство, раскалывается семья.

Святая Месса pro Ecclesia в Сикстинской капелле Апостольского дворца (9 мая 2025 г.) (ANSA)

Папа указывает и на другое искушение: считать Иисуса великим, харизматичным, но лишь смертным человеком. Отсюда – «фактический атеизм», проникающий даже в жизнь крещёных. Поэтому, по словам Святейшего Отца, мы призваны снова и снова утверждать: «Ты – Христос, Сын Бога Живого» – через личную веру, свидетельство всей Церкви, ежедневное обращение сердца.

Завершая проповедь, Лев XIV обращается к Римской Церкви, призванной, по словам Игнатия Антиохийского, «председательствовать в любви». Жизнь этого святого мученика направляет путь любого служителя Церкви: нужно умалиться, чтобы был явлен и прославлен Христос; отдать всего себя, дабы никто не остался лишённым Благой вести о Спасителе.

«Да сподобит меня Господь этой благодати – сегодня и всегда, с помощью нежнейшего заступничества Марии, Матери Церкви», – завершает проповедь Папа Римский Лев XIV.