Папа Лев XIV: Церковь ведёт воскресший Христос

Папа Римский Лев XIV на встрече с Коллегией кардиналов в Зале Синода (Ватикан, 10 мая 2025 г.) (@Vatican Media)

10 мая Папа Лев XIV встретился в Ватикане с Коллегией кардиналов, поблагодарив за братское содействие в трудные и светлые дни – за поддержку в скорби по почившему Папе Франциску и за общую ответственность в принятии решений. По его словам, в этих действиях исполняется Божье обетование – дар благодати и утешения в Святом Духе.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима отметил, что принял возложенное на него служение, полностью сознавая его непосильность для любого человека. Его укрепляет не только упование на Божью помощь, но и близость кардиналов, молитвы всего Народа Божьего и любовь верующих по всему миру. Особую благодарность Святейший Отец выразил декану Коллегии кардиналов и камерленго, заверив в духовной близости тех кардиналов, кто не смог быть на встрече по состоянию здоровья.

Размышляя о смерти Папы Франциска и о конклаве, Лев XIV предложил смотреть на эти события как на пасхальные этапы долгого исхода, через который Господь ведёт Церковь к полноте жизни. Вверяя покойного Папу и будущее Церкви милосердному Господу, Святейший Отец подчеркнул: неизменным ориентиром остаётся пример Франциска – его стиль простоты, самоотверженность, надежда и упование на Господа.

По словам Льва XIV, Папа Римский – лишь смиренный служитель Бога и братьев. Именно Христос ведёт и защищает Церковь, укрепляя её надежду через любовь, излитую в сердца Святым Духом. Необходимо быть верными служителями Его спасительных замыслов и внимательными слушателями Его голоса, ибо Господь предпочитает говорить в веянии тихого ветра.

Святейший Отец подчеркнул, что в эти дни Церковь показала особое единение в скорби, вере и молитве. Её величие – в разнообразии членов, объединённых Пастырем Христом. Епископ Рима призвал к продолжению пути, открытого Вторым Ватиканским собором и углублённого Папой Франциском, особенно в свете энциклики Evangelii Gaudium. Приоритеты Церкви – это возвещение Христа, миссия, синодальность, sensus fidei, народное благочестие, забота о последних и отверженных, диалог с современным миром.

Объясняя выбор имени, Папа указал на вдохновение примером Льва XIII и его энцикликой Rerum Novarum, ставшей ответом на социальные вопросы и вызовы своего времени. Сегодня Церковь вновь призвана заявлять о достоинстве труда, справедливости и правах человека перед лицом новой индустриальной революции и развития искусственного интеллекта.

В конце обращения Епископ Рима процитировал призыв св. Павла VI к обновлению мира через пламенную веру, любовь и Божественную помощь, выразив пожелание, чтобы это стало молитвой и заботой каждого.