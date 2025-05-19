Папа Лев XIV встретился с Д.Д. Вэнсом

Святейший Отец Лев XIV встретился с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом, который принимал участие в торжественной Мессе 18 мая по случаю начала служения Преемника святого Петра.

Ольга Сакун - Град Ватикан

После встречи со Святейшим Отцом Вэнс беседовал с архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарем по связям с государствами и международными организациями. В коммюнике Зала печати Ватикана говорится, что в ходе этой «сердечной» беседы было вновь выражено удовлетворение добрыми двусторонними отношениями между Апостольским Престолом и США, а также был затронут вопрос сотрудничества между Церковью и государством, некоторые аспекты церковной жизни и религиозной свободы. Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений, выразив надежду, что в зонах конфликтов будет соблюдаться гуманитарное и международное право, а решение будет найдено путем переговоров между вовлеченными сторонами.