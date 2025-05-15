Папа – ласаллианцам: ваш алтарь – школьная кафедра

Утром 15 мая Папа Лев XIV встретился в Ватикане с монашествующими из Института братьев христианских школ (F.S.C.), начав со слов «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, мир вам!» – как в своём первом обращении «Граду и миру». Поводом к аудиенции стало 300-летие утверждения Института и 75-летие провозглашения св. Жана-Батиста де Ла Салля небесным покровителем педагогов.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам Епископа Рима, ласаллианцы по-прежнему наполняют энергией и вдохновением образование молодёжи по всему миру, оставаясь верными духу самоотверженного служения. В Юбилейный год Папа выделяет два ключевых аспекта их истории: чуткость к насущным потребностям и миссионерский характер обучения. Святой де Ла Салль создавал бесплатные и открытые для всех Христианские школы, где ученики обучались в классах на родном языке; по воскресеньям проводились уроки для работающей молодёжи, а семьи вовлекались по принципу «педагогического треугольника», актуальному и по сей день.

Эти инновации, по словам Папы, побуждают задаться вопросом: какие барьеры мешают сегодняшней молодёжи – «вулкану жизни»? Какие ценности следует продвигать, на какие ресурсы опираться? Как бороться с изоляцией, эмоциональной нестабильностью, индивидуализмом, идейным релятивизмом, одиночеством и дефицитом общения в семье, школе и среди сверстников? Эти проблемы могут стать отправными точками роста: подражая основателю, необходимо разрабатывать новые методики и языки, чтобы достучаться до сердец учеников, раскрывая их дарования. Вслед за Папой Франциском Лев XIV напомнил о принципе «евангелизации через образование и образования через евангелизацию», подчёркивая важность подготовки педагогов и всеобщего участия в просветительстве.

Частная аудиенция в Ватикане 15 мая 2025 г. (@Vatican Media)

Епископ Рима подчеркнул, что педагогика – это не просто профессия, а подлинное миссионерское служение: «Ваш алтарь – кафедра», учил основатель ласаллианцев. Участие мирян делает школьную харизму ярким проявлением крещального призвания к служению, как напоминают документы II Ватиканского собора.

В конце речи Папа выразил надежду на умножение призваний к богопосвящённой жизни, которые укажут молодёжи плодотворные пути, приносящие радость.