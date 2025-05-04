Монашествующие молятся о Папе Франциске

Вечером 3 мая в Ватиканской базилике была совершена восьмая заупокойная Месса о Папе Франциске, которую возглавил кардинал Анхель Фернандес Артиме из Департамента по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своей проповеди иерарх подчеркнул, что молитва за усопших – это высшая форма милосердия, ибо мы делимся с ними вечными дарами. Так увещал св. Альфонс Лигуори, так жил св. Иоанн Вианней, небесный покровитель священников. «Ходатайствовать в молитве за умерших – значит охватывать любовью тех, кто ушёл, – отметил кардинал. – Именно так мы поступаем, молясь о Папе Франциске как Народ Божий вместе с пастырями и особенно этим вечером в присутствии стольких монашествующих». Святейший Отец чувствовал любовь Народа Божия и знал, что монашествующие молятся за него, за его служение, за Церковь и за весь мир.

Литургические чтения пасхального периода, напомнил иерарх, говорят о радости. Именно из встречи с Воскресшим и благодаря Святому Духу рождаются отважное свидетельство и радостная вера, которые побеждают страх, уныние, растерянность и чувство бессилия. Благовествуя, апостолы сильно рисковали, но не боялись ни уз, ни гонений: их укрепляло и преображало живое присутствие Воскресшего.

Святая Месса в Ватикане 3 мая 2025 г. (@Vatican Media)

Кардинал Артиме подчеркнул, что современный мир нуждается во встрече в воскресшим Господом и Его спасительной вести. Каждый крещёный призван быть достоверным свидетелем Воскресшего, но именно монашествующие носят на себе особую печать призвания, чтобы всей жизнью свидетельствовать о первенстве Бога и быть красноречивым знаком присутствия Божьего Царства. Это особенно важно там, где потеряна живая связь с Богом, где забывают о Его центральном месте в жизни, подчеркнул кардинал.

Призвание монашествующих – быть стражами, умеющими распознать свет даже в ночи, быть хранителями веры и надежды, особенно среди тех, кто забыт или отвергнут. Именно такое пророческое служение, исполненное горячей любви к Иисусу, помогает пробуждать сердца и «возвещать новую жизнь, уже присутствующую в нашей истории».

В конце проповеди кардинал призвал верующих, и особенно монашествующих, быть живым знаком Благой вести в мире, который жаждет света. «Воскресший Господь пребывает с нами во все дни до скончания века».