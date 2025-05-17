Месса начала Петрова служения Епископа Рима Льва XIV

Торжественная Месса в воскресенье 18 мая ознаменует официальное начало понтификата Святейшего Отца Льва XIV. Это богослужение подчеркивает преемственность Вселенского архиерея со святым апостолом Петром и его мученичеством, о чем свидетельствуют особым образом обряды возложения Папского паллия и вручения перстня рыбака.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Паллий – это элемент литургического облачения Папы, сделанный из шерсти ягнят. Он символизирует Доброго пастыря, поднимающего на свои плечи заблудившуюся овцу, а также напоминает о троекратном ответе апостола Петра на вопрошание воскресшего Господа, после которого Он велит Петру пасти Его овец. Паллий, как писал Симеон Солунский, указывает на Спасителя, возложившего человечество на Свои плечи принятием человеческой природы, обожив ее Воплощением, предав ее Отцу Своей смертью на Кресте и прославившей ее Своим воскресением.

В ходе литургии Папе вручается перстень рыбака - перстень-печать, удостоверяющий веру и миссию святого Петра: утверждать в вере братьев.

Богослужение начинается внутри Ватиканской базилики. Новоизбранный Папа вместе с Патриархами Восточных Церквей спускается к гробнице святого апостола Петра для молитвы и совершает каждение. Этот момент подчеркивает тесную связь Епископа Рима с апостолом Петром и его мученичеством, и он проходит на том самом месте, где первый Наместник Христа кровью исповедовал свою веру вместе с другими христианами, разделившими его свидетельство. Затем два дьякона берут паллий, перстень и евангелиарий и процессией направляются к алтарю перед собором Святого Петра.

Папа присоединяется к процессии, а хор поёт Laudes Regiae – литанию с молитвенными воззваниями к святым Папам, мученикам и к святым Римской Церкви.

Обряд возложения паллия проходит после провозглашения Евангелия: к Папе подходят три кардинала, представляющих три кардинальских чина (диаконский, пресвитерский и епископский) и разные континенты. Первый возлагает паллий, второй особой молитвой призывает присутствие и помощь Господа, а третий возносит молитву к Христу, «пастырю и епископу душ наших», воздвигнувшему Церковь на камне Петра, и передает Папе перстень рыбака. Затем возносится молитва Святому Духу, дабы Он преисполнил нового Папу силой и кротостью для того, чтобы сохранять учеников Христовых в единстве. После того, как Папа благословляет народ евангелиарием, на греческом языке поется «Многая лета».

После обряда послушания, приносимого двенадцатью представителями всех категорий Народа Божьего со всего мира, Месса продолжается проповедью Святейшего Отца, за которой следует Символ веры и молитва верных на разных языках.

На этой торжественной литургии Папа возносит Первую евхаристическую молитву (Римский канон), а после причащения молится о том, чтобы Бог утвердил Церковь в единстве и любви и даровал спасение и защиту ему самому вместе с вверенной ему паствой.