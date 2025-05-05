Мамберти: Папа Франциск служил Церкви с неизменной верностью

Вечером 4 мая в соборе Св. Петра кардинал Доминик Мамберти возглавил девятую, последнюю из novendiali заупокойную Мессу о Папе Франциске. В богослужении, совпавшем с третьим воскресеньем Пасхи, приняли участие члены Коллегии кардиналов и многочисленные верующие.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Центральной темой проповеди иерарха стала евангельская сцена у Тивериадского моря, в которой воскресший Христос трижды спрашивает Петра: «Любишь ли ты Меня?». Этот момент знаменует начало великой миссии апостола – любви, воплотившейся в служение Церкви и всему человечеству, подчеркнул кардинал, отметив, что Святейший Отец исполнял эту миссию с неизменной верностью.

«Мы все восхищались тем, как Папа Франциск, одушевленный любовью Господа и поддерживаемый Его благодатью, остался верен своей миссии до предела своих сил. Он наставлял сильных мира сего, дабы они скорее повиновались Богу, а не людям; он возвещал всему человечеству радость Евангелия, Милосердного Отца, Христа Спасителя. Он делал это посредством учительства, поездок, жестов, образа жизни. Я был рядом с ним в Пасхальное воскресенье. – напомнил кардинал, – В Лоджии благословений этой базилики я стал свидетелем его страданий, но прежде всего мужества и решимости служить Народу Божьему до самого конца».

Святая Месса в Ватикане 4 мая 2025 г. (@VATICAN MEDIA)

Особое внимание в проповеди иерарх уделил важности молитвенного поклонения, которое питает и направляет веру. Папа Франциск часто напоминал, что в современном мире «утрачена привычка, потерян вкус к молитве поклонения», и призывал вернуть его в сердце христианской жизни. Святейший Отец оставался верен созерцательному духу до конца: «Все его труды проходили под взором Пресвятой Богородицы. Сто двадцать шесть его молитвенных визитов к образу Salus Populi Romani останутся в нашей памяти и в наших сердцах». И теперь, покоясь рядом с этой богородичной иконой, он остаётся с Церковью как учитель, свидетель и пастырь, подчеркнул в конце проповеди кардинал Мамберти.