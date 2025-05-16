Лев XIV: Папская дипломатия - проявление вселенскости Церкви

С приветствия мира, уже ставшего характерной чертой обращений новоизбранного Папы Льва XIV, он начал свою речь к дипломатическому корпусу, аккредитованному при Святейшем Престоле. Встреча состоялась утром 16 мая в Клементийском зале Апостольского дворца.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Папа Лев XIV выразил признательность за многочисленные поздравительные послания, последовавшие за его избранием на Апостольский Престол, и за соболезнования в связи с кончиной Папы Франциска. Папа отметил, что эти послания поступали даже из стран, с которыми Святейший Престол не поддерживает дипломатических отношений. Эти знаки уважения, сказал он, «побуждают к углублению взаимных связей».

«Я хотел бы, чтобы в нашем диалоге всегда преобладало чувство семьи, - ведь дипломатическое сообщество представляет всю семью народов, - чувство семьи, разделяющей радости и жизненные испытания, а также вдохновляющие ее человеческие и духовные ценности. Действительно, Папская дипломатия – это проявление самой вселенскости Церкви, и в своей дипломатической деятельности Св. Престол воодушевляется пастырской безотлагательностью, подталкивающей не к поиску привилегий, а к укреплению ее евангельской миссии на служении человечеству».

Папа подчеркнул, что Церковь, как и он лично, стремится «достичь и заключить в объятия каждый народ и каждого отдельного человека на этой земле, жаждущего и ищущего истины, справедливости и мира».

Именно эти три слова – мир, справедливость и истина – являются ключевыми в миссионерской и дипломатической деятельности Святейшего Престола.

Нередко, пояснил далее Папа, мы считаем мир отсутствием войны и конфликта, ведь противостояния являются «частью человеческой природы и всегда нас сопровождают, очень часто заставляя жить в постоянном состоянии конфликта». В христианской же перспективе, а также с точки зрения других религий мир – это прежде всего дар, первый дар Христа:

«Но это дар активный, захватывающий, он вовлекает и обязывает каждого из нас независимо от культурного происхождения и религиозной принадлежности, и он требует прежде всего работы над собой. Мир созидается в сердце и начиная от сердца – искоренением гордыни и притязаний, сдерживанием языка, поскольку ранить и убить можно и словами, а не только оружием».

Начиная с себя, все мы призваны искоренять предпосылки для всякого конфликта и деструктивной захватнической воли. Это требует также искреннего желания диалога, вдохновленного стремлением к встрече, а не к столкновению. В этом смысле, подчеркнул Папа, важно «вернуть к жизни многостороннюю дипломатию и международные институты, которые были задуманы прежде всего как средство для решения споров». Кроме того, «необходима воля к прекращению производства орудий разрушения и смерти».

Второе ключевое слово – справедливость: мир требует справедливости, пояснил Папа и сослался на Льва XIII, Папу первой социальной энциклики Rerum Novarum.

«Святейший Престол не может не поднимать свой голос перед лицом многочисленных ситуаций неравновесия и несправедливости, которые, среди прочего, приводят к недостойным условиям труда и к росту раздробленности и конфликтности общества».

Говоря об ответственности правительств за созидание гармоничного и мирного общества, Папа добавил, цитируя Rerum Novarum:

«Это возможно в первую очередь посредством вложений в семью, основанную на стабильном союзе между мужчиной и женщиной, “малом, но истинном обществе, предваряющем всякое гражданское общество”».

Третье ключевое понятие для миссии и дипломатии Св. Престола - истина.

«Нельзя построить по-настоящему мирные отношения, также и в лоне международного сообщества, если не на истине. Там, где слова приобретают двусмысленные и двойственные оттенки, а виртуальный мир со своим видоизмененным восприятием реальности бесконтрольно одерживает верх, крайне тяжело построить аутентичные отношения, поскольку не хватает объективных и реальных предпосылок для коммуникации».

Со своей стороны Церковь, подчеркнул Папа, не может не говорить правду о человеке и о мире, и, если необходимо, она делает это прямо, быть может, вызывая начальное непонимание. При этом истина всегда должна сопровождаться любовью, у истоков которой находится «забота о жизни и о благе каждого человека». В христианской перспективе «истина – это не утверждение абстрактных и бестелесных принципов, а встреча с самой личностью Христа, живущего в общине верующих».

В конце встречи с дипломатами Святейший Отец провел особую связь между началом своего служения и Юбилеем, посвященным надежде:

«Это время обращения и обновления и прежде всего возможность оставить позади пререкания и начать новый путь, воодушевленный надеждой, что мы сумеем построить, трудясь сообща, каждый согласно своей восприимчивости и ответственности, такой мир, в котором каждый сможет реализовать собственную человечность в истине, в справедливости и в мире. Я надеюсь, что это произойдет во всех контекстах, начиная с отмеченных наибольшими испытаниями, таких как Украина и Святая Земля».