Лев XIV встретился с африканскими дипломатами
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Епископ Рима поблагодарил собравшихся за столь значимое свидетельство, которое африканский континент предлагает всему миру. Именно вера является источником внутренней опоры и света, помогающего человеку распознавать присутствие Христа в повседневности. Важно жить верой не только по воскресеньям, не только во время паломничества, но ежедневно, подчеркнул Папа. Всё, что у нас есть, и всё, чем мы являемся, – это дар Божий, поэтому важно посвящать эти дары на благо других, идя вместе, в единстве, как братья и сёстры, прославляя нашего Бога и «исполняясь надежды, которую может дать только Иисус Христос».
Паломничество, приуроченное к 62-й годовщине Международного дня Африки, собрало около пятисот человек, включая послов африканских государств при Святейшем Престоле и в Италии.