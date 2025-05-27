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Папа Лев XIV на встрече с африканскими паломниками в базилике Св. Петра (Ватикан, 26 мая 2025 г.) Папа Лев XIV на встрече с африканскими паломниками в базилике Св. Петра (Ватикан, 26 мая 2025 г.) 
Папа Римский

Лев XIV встретился с африканскими дипломатами

Вечером 26 мая Папа Лев XIV встретился с участниками юбилейного паломничества африканских дипломатов под девизом «Надежда на мир в Африке», которое завершилось Св. Мессой в Ватиканской базилике. Богослужение возглавил кардинал Питер Тарксон в сослужении кардинала Фрэнсиса Аринзе.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима поблагодарил собравшихся за столь значимое свидетельство, которое африканский континент предлагает всему миру. Именно вера является источником внутренней опоры и света, помогающего человеку распознавать присутствие Христа в повседневности. Важно жить верой не только по воскресеньям, не только во время паломничества, но ежедневно, подчеркнул Папа. Всё, что у нас есть, и всё, чем мы являемся, – это дар Божий, поэтому важно посвящать эти дары на благо других, идя вместе, в единстве, как братья и сёстры, прославляя нашего Бога и «исполняясь надежды, которую может дать только Иисус Христос».

Паломничество, приуроченное к 62-й годовщине Международного дня Африки, собрало около пятисот человек, включая послов африканских государств при Святейшем Престоле и в Италии.

27 мая 2025, 10:38

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