Лев XIV встретился с африканскими дипломатами

Вечером 26 мая Папа Лев XIV встретился с участниками юбилейного паломничества африканских дипломатов под девизом «Надежда на мир в Африке», которое завершилось Св. Мессой в Ватиканской базилике. Богослужение возглавил кардинал Питер Тарксон в сослужении кардинала Фрэнсиса Аринзе.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима поблагодарил собравшихся за столь значимое свидетельство, которое африканский континент предлагает всему миру. Именно вера является источником внутренней опоры и света, помогающего человеку распознавать присутствие Христа в повседневности. Важно жить верой не только по воскресеньям, не только во время паломничества, но ежедневно, подчеркнул Папа. Всё, что у нас есть, и всё, чем мы являемся, – это дар Божий, поэтому важно посвящать эти дары на благо других, идя вместе, в единстве, как братья и сёстры, прославляя нашего Бога и «исполняясь надежды, которую может дать только Иисус Христос».

Паломничество, приуроченное к 62-й годовщине Международного дня Африки, собрало около пятисот человек, включая послов африканских государств при Святейшем Престоле и в Италии.