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Папа Римский

Лев XIV: помолимся о призваниях, Церковь в них нуждается

В полдень 11 мая Папа Лев XIV возглавил на площади Св. Петра чтение первой в своем понтификате публичной молитвы «Царица Небесная». Нескольким часами ранее он совершил Св. Мессу в гротах Ватикана рядом с гробницей апостола Петра, а затем помолился у гробниц своих предшественников.

София Халходжаева

Обращаясь к 100 000 паломников из разных стран, Епископ Рима предварил чтение богородичной молитвы словами:  

«Дорогие братья и сестры, доброго вам воскресенья!

Я считаю Божьим даром то, что первое воскресенье моего служения в качестве Епископа Рима пришлось на воскресенье Доброго Пастыря, четвертое воскресенье Пасхи. В это воскресенье на Мессе всегда провозглашается десятая глава Евангелия от Иоанна, в которой Иисус являет Себя как истинный Пастырь, Который знает и любит своих овец и отдает за них Свою жизнь.

В это воскресенье вот уже 62 года отмечается Всемирный день молитвы о призваниях. А еще сегодня в Риме проходит Юбилей народного исполнительского искусства и духовых оркестров. Я с любовью приветствую всех этих паломников и благодарю их, потому что своей музыкой и выступлениями они поддерживают атмосферу радости праздника, праздника Христа, Доброго Пастыря: да, именно Он ведет Церковь Своим Святым Духом.

Иисус говорит в Евангелии, что Он знает Своих овец, и они слушают Его голос и следуют за Ним (см. Ин 10,27). Действительно, как учит св. Папа Григорий Великий, люди “отвечают на любовь тех, кто их любит” (Проповедь 14,3-6).

Паломники на площади Святого Петра (11 мая 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (11 мая 2025 г.)   (AFP or licensors)

Поэтому сегодня, братья и сестры, я имею радость молиться вместе с вами и со всем Народом Божьим о призваниях, особенно о призваниях к священству и монашеству: Церковь очень нуждается в них! Важно, чтобы молодёжь находила в наших общинах радушный прием, внимание, поддержку на пути призвания, рассчитывая на достоверные примеры щедрого посвящения себя Богу и своим братьям и сестрам.  

Давайте же присоединимся к призыву, оставленному Папой Франциском в его Послании к сегодняшнему дню: радушно принимать и поддерживать молодых людей. Помолимся, дабы Небесный Отец помог нам быть друг для друга – каждому согласно своему состоянию жизни – пастырями “по сердцу Божьему” (см. Иер 3,15), помогающими друг другу жить в любви и истине. Я обращаюсь к молодёжи: не бойтесь! Примите приглашение Церкви и Господа Иисуса!

Пресвятая Дева Мария, вся жизнь Которой была ответом на призыв Господа, да сопровождает нас всегда в нашем следовании за Иисусом».

Паломники на площади Святого Петра (11 мая 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (11 мая 2025 г.)
11 мая 2025, 12:15

Что такое Regina Coeli?

Антифон «Царица Небесная» (Regina Coeli, или Regina Caeli) - это один из четырёх антифонов, посвящённых Пресвятой Деве Марии (остальные три - Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Coelorum и Salve Regina).

В 1742 году Папа Римский Бенедикт XIV постановил, что эта молитва должна читаться вместо молитвы «Ангел Господень» (Angelus) в пасхальный период, то есть с воскресенья Пасхи до Пятидесятницы. Верующие должны молиться стоя, что символизирует победу над смертью.

Regina Caeli читается, как и Angelus, три раза в день: на рассвете, в полдень и на закате. Таким образом христиане посвящают целый день Богу и Пресвятой Деве Марии.

Благочестивая традиция датирует этот древний антифон VI или X веком, а официально его распространение было засвидетельствовано в первой половине XIII века, - именно тогда он был включён во францисканскую Литургию часов. Антифон состоит из четырёх кратких стихов, каждый из которых заканчивается аккламациями «Аллилуйя». Верующие обращаются к Пресвятой Богородице, Царице Небесной, чтобы вместе с ней радоваться воскресению Христа.

6 апреля 2015 года, во время молитвы Regina Caeli на следующий день после Пасхи, Папа Франциск говорил о расположении сердца верующих при чтении этой молитвы:

«Мы обращаемся к Пресвятой Деве Марии, приглашая её радоваться, ибо Тот, Кого она носила в своём чреве, воскрес, как и обещал, и мы вверяем себя Его ходатайству. Действительно, наша радость отражает радость Девы Марии, ведь она хранила и хранит события жизни Иисуса. Вознесём эту молитву с чувствами детей, которые счастливы, ибо счастлива их Матерь».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Regina Coeli

Regina coeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es, praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Царица небесная, радуйся! Аллилуйя!

- Ибо Тот, Кого ты удостоилась носить во чреве Твоём, аллилуйя!

Воскрес из мёртвых по предсказанию Своему, аллилуйя!

- Моли Бога о нас, аллилуйя!

Радуйся и веселись, Дева Мария, аллилуйя!

- Ибо воистину воскрес Господь, аллилуйя!