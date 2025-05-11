Лев XIV: помолимся о призваниях, Церковь в них нуждается

В полдень 11 мая Папа Лев XIV возглавил на площади Св. Петра чтение первой в своем понтификате публичной молитвы «Царица Небесная». Нескольким часами ранее он совершил Св. Мессу в гротах Ватикана рядом с гробницей апостола Петра, а затем помолился у гробниц своих предшественников.

София Халходжаева

Обращаясь к 100 000 паломников из разных стран, Епископ Рима предварил чтение богородичной молитвы словами:

«Дорогие братья и сестры, доброго вам воскресенья!



Я считаю Божьим даром то, что первое воскресенье моего служения в качестве Епископа Рима пришлось на воскресенье Доброго Пастыря, четвертое воскресенье Пасхи. В это воскресенье на Мессе всегда провозглашается десятая глава Евангелия от Иоанна, в которой Иисус являет Себя как истинный Пастырь, Который знает и любит своих овец и отдает за них Свою жизнь.

В это воскресенье вот уже 62 года отмечается Всемирный день молитвы о призваниях. А еще сегодня в Риме проходит Юбилей народного исполнительского искусства и духовых оркестров. Я с любовью приветствую всех этих паломников и благодарю их, потому что своей музыкой и выступлениями они поддерживают атмосферу радости праздника, праздника Христа, Доброго Пастыря: да, именно Он ведет Церковь Своим Святым Духом.

Иисус говорит в Евангелии, что Он знает Своих овец, и они слушают Его голос и следуют за Ним (см. Ин 10,27). Действительно, как учит св. Папа Григорий Великий, люди “отвечают на любовь тех, кто их любит” (Проповедь 14,3-6).

Паломники на площади Святого Петра (11 мая 2025 г.) (AFP or licensors)

Поэтому сегодня, братья и сестры, я имею радость молиться вместе с вами и со всем Народом Божьим о призваниях, особенно о призваниях к священству и монашеству: Церковь очень нуждается в них! Важно, чтобы молодёжь находила в наших общинах радушный прием, внимание, поддержку на пути призвания, рассчитывая на достоверные примеры щедрого посвящения себя Богу и своим братьям и сестрам.

Читайте также 07/05/2025 Литургические чтения: 11 МАЯ. IV воскресенье Пасхи «Власть Иисуса, Доброго пастыря, проявляется в служении: ради овец Он отдает Свою жизнь, не требуя ответной жертвы. Такому главе можно доверять. Так и поступают овцы, доверяющие ...

Давайте же присоединимся к призыву, оставленному Папой Франциском в его Послании к сегодняшнему дню: радушно принимать и поддерживать молодых людей. Помолимся, дабы Небесный Отец помог нам быть друг для друга – каждому согласно своему состоянию жизни – пастырями “по сердцу Божьему” (см. Иер 3,15), помогающими друг другу жить в любви и истине. Я обращаюсь к молодёжи: не бойтесь! Примите приглашение Церкви и Господа Иисуса!

Пресвятая Дева Мария, вся жизнь Которой была ответом на призыв Господа, да сопровождает нас всегда в нашем следовании за Иисусом».