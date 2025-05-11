Лев XIV почтил память Папы Франциска молитвой у его гробницы
Вечером 10 мая, после визита в богородичное святилище Дженаццано, Папа Лев XIV посетил римскую базилику Санта-Мария-Маджоре.
Vatican News
У гробницы своего предшественника Папы Франциска, покоящегося в базилике с 26 апреля, Святейший Отец в молитве преклонил колени и возложил белую розу на каменное надгробие с простой надписью Franciscus.
В конце визита Епископ Рима вознёс молитву перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы Salus Populi Romani («Спасение римского народа»).
11 мая 2025, 07:56