Лев XIV почтил память Папы Франциска молитвой у его гробницы

Папа Лев XIV в молитве у гробницы Папы Франциска (Рим, базилика Санта-Мария-Маджоре, 10 мая 2025 г.) (@Vatican Media)

Вечером 10 мая, после визита в богородичное святилище Дженаццано, Папа Лев XIV посетил римскую базилику Санта-Мария-Маджоре.

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У гробницы своего предшественника Папы Франциска, покоящегося в базилике с 26 апреля, Святейший Отец в молитве преклонил колени и возложил белую розу на каменное надгробие с простой надписью Franciscus.

В конце визита Епископ Рима вознёс молитву перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы Salus Populi Romani («Спасение римского народа»).