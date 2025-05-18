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Папа Лев XIV на площади Святого Петра (Ватикан, 18 мая 2025 г.) Папа Лев XIV на площади Святого Петра (Ватикан, 18 мая 2025 г.)  (@Vatican Media)
Папа Римский

Папа Римский: не будем забывать о жертвах войн

В полдень 18 мая, после торжественной Мессы начала понтификата, Папа Лев XIV приветствовал и поблагодарил всех римлян, верующих из разных стран мира, членов правительственных делегаций, представителей различных Церквей, церковных общин и других религий.

София Халходжаева  

Святейший Отец тепло приветствовал паломников, прибывших со всех континентов на Юбилей церковных братств, и выразил признательность за бережное хранение великого наследия народного благочестия.

«Во время Мессы я особо ощущал духовное присутствие Папы Франциска, который сопровождает нас с Небес», – отметил Лев XIV. Продолжая мысль об общении святых, он упомянул, что вчера в Шамбери (Франция) был причислен к лику блаженных священник Камиль Коста де Борегар, живший на рубеже XIX-XX веков и явивший пример великого пастырского милосердия.

В радости веры и общения не будем забывать о братьях и сестрах, страдающих от войн, продолжил Святейший Отец, напомнив, что население Газы переживает гуманитарную катастрофу, погибая от голода и отсутствия самого необходимого. В Мьянме новые боевые действия уносят жизни невинных молодых людей. Многострадальная Украина живет в ожидании переговоров о справедливом и прочном мире.

Вверив Пресвятой Деве Марии служение Епископа Рима, пастыря Вселенской Церкви, Святейший Отец отметил, что с «лодки Петра» мы взираем на Матерь Доброго Совета как на знак надежды.

«Будем молить ее о заступничестве, о даре мира, поддержке и утешении для страждущих, о благодати для всех нас быть свидетелями воскресшего Господа», – призвал Папа.

18 мая 2025, 15:02

Что такое Regina Coeli?

Антифон «Царица Небесная» (Regina Coeli, или Regina Caeli) - это один из четырёх антифонов, посвящённых Пресвятой Деве Марии (остальные три - Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Coelorum и Salve Regina).

В 1742 году Папа Римский Бенедикт XIV постановил, что эта молитва должна читаться вместо молитвы «Ангел Господень» (Angelus) в пасхальный период, то есть с воскресенья Пасхи до Пятидесятницы. Верующие должны молиться стоя, что символизирует победу над смертью.

Regina Caeli читается, как и Angelus, три раза в день: на рассвете, в полдень и на закате. Таким образом христиане посвящают целый день Богу и Пресвятой Деве Марии.

Благочестивая традиция датирует этот древний антифон VI или X веком, а официально его распространение было засвидетельствовано в первой половине XIII века, - именно тогда он был включён во францисканскую Литургию часов. Антифон состоит из четырёх кратких стихов, каждый из которых заканчивается аккламациями «Аллилуйя». Верующие обращаются к Пресвятой Богородице, Царице Небесной, чтобы вместе с ней радоваться воскресению Христа.

6 апреля 2015 года, во время молитвы Regina Caeli на следующий день после Пасхи, Папа Франциск говорил о расположении сердца верующих при чтении этой молитвы:

«Мы обращаемся к Пресвятой Деве Марии, приглашая её радоваться, ибо Тот, Кого она носила в своём чреве, воскрес, как и обещал, и мы вверяем себя Его ходатайству. Действительно, наша радость отражает радость Девы Марии, ведь она хранила и хранит события жизни Иисуса. Вознесём эту молитву с чувствами детей, которые счастливы, ибо счастлива их Матерь».

Последние Angelus / Regina Caeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Regina Coeli

Regina coeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es, praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Царица небесная, радуйся! Аллилуйя!

- Ибо Тот, Кого ты удостоилась носить во чреве Твоём, аллилуйя!

Воскрес из мёртвых по предсказанию Своему, аллилуйя!

- Моли Бога о нас, аллилуйя!

Радуйся и веселись, Дева Мария, аллилуйя!

- Ибо воистину воскрес Господь, аллилуйя!