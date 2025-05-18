Папа Римский: не будем забывать о жертвах войн

В полдень 18 мая, после торжественной Мессы начала понтификата, Папа Лев XIV приветствовал и поблагодарил всех римлян, верующих из разных стран мира, членов правительственных делегаций, представителей различных Церквей, церковных общин и других религий.

София Халходжаева

Святейший Отец тепло приветствовал паломников, прибывших со всех континентов на Юбилей церковных братств, и выразил признательность за бережное хранение великого наследия народного благочестия.

«Во время Мессы я особо ощущал духовное присутствие Папы Франциска, который сопровождает нас с Небес», – отметил Лев XIV. Продолжая мысль об общении святых, он упомянул, что вчера в Шамбери (Франция) был причислен к лику блаженных священник Камиль Коста де Борегар, живший на рубеже XIX-XX веков и явивший пример великого пастырского милосердия.

В радости веры и общения не будем забывать о братьях и сестрах, страдающих от войн, продолжил Святейший Отец, напомнив, что население Газы переживает гуманитарную катастрофу, погибая от голода и отсутствия самого необходимого. В Мьянме новые боевые действия уносят жизни невинных молодых людей. Многострадальная Украина живет в ожидании переговоров о справедливом и прочном мире.

Вверив Пресвятой Деве Марии служение Епископа Рима, пастыря Вселенской Церкви, Святейший Отец отметил, что с «лодки Петра» мы взираем на Матерь Доброго Совета как на знак надежды.

«Будем молить ее о заступничестве, о даре мира, поддержке и утешении для страждущих, о благодати для всех нас быть свидетелями воскресшего Господа», – призвал Папа.