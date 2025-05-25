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Папа Римский

Лев XIV: Господь призывает нас к состраданию

«Когда мы пребываем в Божьей любви, Сам Господь обитает в нас, и наша жизнь становится Его храмом», – отметил Папа Лев XIV перед чтением молитвы «Царица Небесная» в воскресный полдень 25 мая.

София Халходжаева  

Святейший Отец поблагодарил верующих за духовную близость и попросил поддержать молитвами его новое служение. «Во всем, к чему призывает нас Господь – как на жизненном пути, так и на пути веры – мы иногда чувствуем себя неполноценными», – отметил Папа, и, ссылаясь на воскресное Евангелие, подчеркнул, что надеяться следует не на свои силы, а на милость избравшего нас Господа: Святой Дух непрестанно ведет нас и наставляет. Услышав о скорой смерти Учителя, апостолы были растеряны, тревожась о продолжении Его дела. Но Иисус, возвестив о даре Святого Духа, дает им чудесное обещание: «Кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё; и Отец Мой возлюбит его, и мы придём к нему и обитель у него сотворим» (Ин 14,23).

«Если мы пребываем в Божьей любви, Сам Господь обитает в нас, и наша жизнь становится Его храмом. Эта любовь озаряет нас изнутри, преображает наши мысли и решения, а затем изливается на других, освящая все аспекты жизни», – подчеркнул Папа. Пребывание Бога в нас и есть Дар Святого Духа:

«Он берёт нас за руку, позволяя ощутить Свое присутствие и близость даже в самых обыденных делах, делая каждого Своей обителью».

Паломники на площади Святого Петра (25 мая 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (25 мая 2025 г.)   (@Vatican Media)

«Размышляя о призвании, о доверенных нам людях и обязанностях, о служении в Церкви, каждый из нас может с уверенностью сказать: “Даже если я слаб, Господь не стыдится моей человеческой природы”. Как же это прекрасно!», – отметил Святейший Отец и пояснил: Господь постоянно сопровождает нас Своим Духом, просвещает и делает орудиями Своей любви для ближних, общества и всего мира. Необходимо с радостью и верой идти вперёд, опираясь на это обещание, чтобы становиться святым храмом Божьим:

«Постараемся нести Его любовь повсюду, всегда помня: каждый наш брат и каждая сестра — это тоже обитель Бога, присутствие Которого особенно заметно в малых, бедных и страдающих. Оно побуждает нас быть внимательными и сострадательными христианами».

«Давайте всецело доверимся заступничеству Пресвятой Девы Марии. Благодаря действию Святого Духа она стала “Обителью, освящённой для Бога”. С ней и мы испытываем радость принятия Господа, становясь знамением и орудием Его безграничной любви», – заключил Папа.

Паломники на площади Святого Петра (25 мая 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (25 мая 2025 г.)   (@Vatican Media)
25 мая 2025, 13:39

Что такое Regina Coeli?

Антифон «Царица Небесная» (Regina Coeli, или Regina Caeli) - это один из четырёх антифонов, посвящённых Пресвятой Деве Марии (остальные три - Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Coelorum и Salve Regina).

В 1742 году Папа Римский Бенедикт XIV постановил, что эта молитва должна читаться вместо молитвы «Ангел Господень» (Angelus) в пасхальный период, то есть с воскресенья Пасхи до Пятидесятницы. Верующие должны молиться стоя, что символизирует победу над смертью.

Regina Caeli читается, как и Angelus, три раза в день: на рассвете, в полдень и на закате. Таким образом христиане посвящают целый день Богу и Пресвятой Деве Марии.

Благочестивая традиция датирует этот древний антифон VI или X веком, а официально его распространение было засвидетельствовано в первой половине XIII века, - именно тогда он был включён во францисканскую Литургию часов. Антифон состоит из четырёх кратких стихов, каждый из которых заканчивается аккламациями «Аллилуйя». Верующие обращаются к Пресвятой Богородице, Царице Небесной, чтобы вместе с ней радоваться воскресению Христа.

6 апреля 2015 года, во время молитвы Regina Caeli на следующий день после Пасхи, Папа Франциск говорил о расположении сердца верующих при чтении этой молитвы:

«Мы обращаемся к Пресвятой Деве Марии, приглашая её радоваться, ибо Тот, Кого она носила в своём чреве, воскрес, как и обещал, и мы вверяем себя Его ходатайству. Действительно, наша радость отражает радость Девы Марии, ведь она хранила и хранит события жизни Иисуса. Вознесём эту молитву с чувствами детей, которые счастливы, ибо счастлива их Матерь».

Последние Angelus / Regina Caeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Regina Coeli

Regina coeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es, praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Царица небесная, радуйся! Аллилуйя!

- Ибо Тот, Кого ты удостоилась носить во чреве Твоём, аллилуйя!

Воскрес из мёртвых по предсказанию Своему, аллилуйя!

- Моли Бога о нас, аллилуйя!

Радуйся и веселись, Дева Мария, аллилуйя!

- Ибо воистину воскрес Господь, аллилуйя!