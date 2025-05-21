Каждое воскресенье июня Лев XIV совершит Мессу с участием множества верных

Архиепископ Диего Равелли, возглавляющий Отдел богослужений Святейшего Отца, обнародовал июньское расписание богослужений под предстоятельством Папы Льва XIV.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Каждое июньское воскресенье Папа Лев XIV будет совершать торжественную Святую Мессу, на которую приглашены особым образом паломники Юбилейного года.

1 июня в 10.30 на площади Святого Петра Папа совершит Мессу по случаю Юбилея для семей, детей и пожилых людей. 8 июня в 10.30 на площади Св. Петра состоится Месса праздника Пятидесятницы, который увенчает пасхальное время: на нее придут участники Юбилея церковных движений, ассоциаций и новых общин. 15 июня, в торжество Пресвятой Троицы, на площади Св. Петра в Мессе под предстоятельством Папы, которая начнется в 10.30, будут участвовать паломники Юбилея спортсменов; 27 июня, в праздник Святейшего Сердца Иисуса, – участники Юбилея священников: это богослужение начнется в девять утра.

Исключением станут воскресенья 22 и 29 июня: 22-го числа в 17 часов Папа Лев XIV возглавит Святую Мессу в Латеранском соборе и процессию к базилике Санта-Мария-Маджоре по случаю праздника Святейших Тела и Крови Христовых, который отмечается в четверг 19 июня, но в Италии, в том числе в Римской епархии, переносится на ближайшее воскресенье. Воскресенье 29 июня выпадает на праздник святых апостолов Петра и Павла: по традиции в этот день Папа совершает Мессу с благословением паллиев для новых архиепископов-митрополитов. Богослужение начнется в соборе Св. Петра в 9.30.

Помимо воскресений, Папа возглавит Святую Мессу также в понедельник 9 июня в 11.30. Эта литургия в день памяти Пресвятой Девы Марии Матери Церкви, пройдет в соборе Св. Петра в рамках Юбилея для Святейшего Престола. На этой же неделе состоится Очередная публичная консистория для голосования по некоторым процессам канонизации. Она состоится в 9 часов в Зале консисторий.