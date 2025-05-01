Кардинал Фернандес: труд был ответом Папы на любовь Бога

Вечером 1 мая, в праздник святого Иосифа Труженика, в Ватикане состоялась шестая Месса девятидневного поминовения Папы Франциска. Литургию в базилике Св. Петра возглавил кардинал Виктор Мануэль Фернандес из Департамента вероучения. На этот раз к молитве об упокоении Папы Франциска были в особенности приглашены сотрудники Римской Курии.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своей проповеди иерарх подчеркнул: Папа Франциск принадлежал Христу – сначала через крещение, затем через служение, а теперь он принадлежит Ему полностью. Святейший Отец высоко ценил человеческий труд и неустанно утверждал, что работа – лучший способ помочь бедному, отметил кардинал Фернандес.

«Папа Франциск учил, что труд выражает и питает достоинство человека, позволяет ему развивать способности, помогает укреплять отношения, позволяет чувствовать себя соработником Бога в заботе об этом мире и его улучшении, позволяет ощущать свою полезность для общества и солидарность с близкими. Именно поэтому труд, несмотря на бремена и тяготы, является путём человеческого становления».

Касаясь темы социальной справедливости, проповедник напомнил, что Святейший Отец критиковал фальшивую «меритократию», где ценят лишь успех; он часто приводил примеры трудолюбивых и бедных людей, чтобы показать, что не все стартуют с одинаковых позиций. При этом Папа Франциск не только проповедовал, но и сам с рассвета до заката интенсивно трудился без выходных и отпусков, несмотря на возраст и недуги: работа была его радостью, пищей и отдыхом. В этом выражался его живой ответ на любовь Бога, его забота о благе других.

По словам проповедника, сотрудники Римской Курии призваны трудиться в духе исполнительности и самопожертвования: ответственность на рабочих местах – это путь зрелости и христианской самореализации.

Кардинал напомнил об особом почитании Папы Франциска св. Иосифа – смиренного труженика, заботившегося о Деве Марии и Младенце Иисусе.

«Когда у Папы появлялись большие трудности, он писал записку с просьбой и клал её под образ св. Иосифа. Пусть же теперь св. Иосиф крепко обнимет нашего возлюбленного Папу Франциска в небесах», – сказал кардинал Фернандес.