Италия поддерживает миротворческие начинания Св. Престола

15 мая состоялся телефонный разговор между Папой Львом XIV и премьер-министром Италии. Джорджа Мелони передала Святейшему Отцу поздравления, как личные, так и от имени итальянского правительства, в связи с его избранием на престол св. Петра и подчеркнула нерасторжимые узы, объединяющие Италию и Наместника Христа.

Vatican News

В коммюнике пресс-службы итальянского правительства, подтверждённом Залом печати Ватикана, подчёркивается:

«Италия ценит и поддерживает усилия Святейшего Престола по установлению мира и прекращению конфликтов во всех кризисных сценариях, где оружие вытеснило взаимопонимание и диалог».

В ходе беседы была затронута тема развития искусственного интеллекта. Глава итальянского правительства подтвердила «готовность к сотрудничеству со Святейшим Престолом в области этического и ориентированного на благо человека развития ИИ». «Этот вызов, – говорится в сообщении, – был в центре внимания итальянского председательства в G7; кроме того, именно его важность для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда подчёркивал Папа Лев XIV на встрече с кардиналами 10 мая».