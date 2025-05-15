Италия поддерживает миротворческие начинания Св. Престола
Vatican News
В коммюнике пресс-службы итальянского правительства, подтверждённом Залом печати Ватикана, подчёркивается:
«Италия ценит и поддерживает усилия Святейшего Престола по установлению мира и прекращению конфликтов во всех кризисных сценариях, где оружие вытеснило взаимопонимание и диалог».
В ходе беседы была затронута тема развития искусственного интеллекта. Глава итальянского правительства подтвердила «готовность к сотрудничеству со Святейшим Престолом в области этического и ориентированного на благо человека развития ИИ». «Этот вызов, – говорится в сообщении, – был в центре внимания итальянского председательства в G7; кроме того, именно его важность для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда подчёркивал Папа Лев XIV на встрече с кардиналами 10 мая».