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Епископ Николай Дубинин Епископ Николай Дубинин 
Папа Римский

Интервью с епископом Николаем Дубининым

Вспомогательный епископ Архиепархии Божьей Матери в Москве владыка Николай Дубинин представлял российских католиков на торжественной Мессе по случаю начала Петрова служения Епископа Рима Льва XIV.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Иерархи на Мессе начала Петрова служения Льва XIV
Иерархи на Мессе начала Петрова служения Льва XIV   (@VATICAN MEDIA)

Что означает для поместного епископа и для Вас лично сослужить Папе Римскому на Мессе начала служения Преемника святого апостола Петра? 

Неповторимое ощущение единства

Что больше всего затронуло Вас, как пастыря Церкви в России, в проповеди Папы Льва XIV? Какие его слова Вы в первую очередь передадите своей пастве, когда вернетесь в свою архиепархию?

Главный посыл проповеди Папы

Как Церковь в России переживала этот совершенно особый исторический момент – время утраты после ухода Святейшего Отца Франциска, затем время ожидания и, наконец, возвещения о новом Пастыре Вселенской Церкви?

Благодарность и радость
Епископ Николай Дубинин
Епископ Николай Дубинин

 

20 мая 2025, 10:40

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Месса в Доме Святой Марфы
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Аудиенции Папы Римского
Аудиенции Папы Римского
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