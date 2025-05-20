Интервью с епископом Николаем Дубининым

Вспомогательный епископ Архиепархии Божьей Матери в Москве владыка Николай Дубинин представлял российских католиков на торжественной Мессе по случаю начала Петрова служения Епископа Рима Льва XIV.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Иерархи на Мессе начала Петрова служения Льва XIV (@VATICAN MEDIA)

Что означает для поместного епископа и для Вас лично сослужить Папе Римскому на Мессе начала служения Преемника святого апостола Петра?

Неповторимое ощущение единства

Что больше всего затронуло Вас, как пастыря Церкви в России, в проповеди Папы Льва XIV? Какие его слова Вы в первую очередь передадите своей пастве, когда вернетесь в свою архиепархию?

Главный посыл проповеди Папы

Как Церковь в России переживала этот совершенно особый исторический момент – время утраты после ухода Святейшего Отца Франциска, затем время ожидания и, наконец, возвещения о новом Пастыре Вселенской Церкви?

Благодарность и радость