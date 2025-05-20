Интервью с епископом Николаем Дубининым
Вспомогательный епископ Архиепархии Божьей Матери в Москве владыка Николай Дубинин представлял российских католиков на торжественной Мессе по случаю начала Петрова служения Епископа Рима Льва XIV.
Ольга Сакун - Град Ватикан
Что означает для поместного епископа и для Вас лично сослужить Папе Римскому на Мессе начала служения Преемника святого апостола Петра?
Что больше всего затронуло Вас, как пастыря Церкви в России, в проповеди Папы Льва XIV? Какие его слова Вы в первую очередь передадите своей пастве, когда вернетесь в свою архиепархию?
Как Церковь в России переживала этот совершенно особый исторический момент – время утраты после ухода Святейшего Отца Франциска, затем время ожидания и, наконец, возвещения о новом Пастыре Вселенской Церкви?
20 мая 2025, 10:40