Лев XIV стал новым Папой Римским

Конклав избрал 267-м епископом Рима кардинала Роберта Превоста. Об этом возвестил собравшимся кардинал-протодиакон Доминик Мамберти.

Vatican News

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«Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!», «Я возвещаю вам великую радость: у нас есть Папа!».

Несколько минут назад с центральной лоджии базилики Св. Петра кардинал-протодиакон Доминик Мамберти произнес долгожданную латинскую формулу, сообщив Риму и всему миру имя нового преемника апостола Петра:

«Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV».

Вот перевод на русский язык:

«Преосвященнейший и достопочтеннейший господин Роберт Фрэнсис, кардинал Священной Римской Церкви Превост, который принял себе имя Лев XIV».