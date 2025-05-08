Лев XIV стал новым Папой Римским
Конклав избрал 267-м епископом Рима кардинала Роберта Превоста. Об этом возвестил собравшимся кардинал-протодиакон Доминик Мамберти.
Vatican News
«Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!», «Я возвещаю вам великую радость: у нас есть Папа!».
Несколько минут назад с центральной лоджии базилики Св. Петра кардинал-протодиакон Доминик Мамберти произнес долгожданную латинскую формулу, сообщив Риму и всему миру имя нового преемника апостола Петра:
«Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV».
Вот перевод на русский язык:
«Преосвященнейший и достопочтеннейший господин Роберт Фрэнсис, кардинал Священной Римской Церкви Превост, который принял себе имя Лев XIV».
08 мая 2025, 19:18