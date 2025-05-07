Extra omnes. Все изыдите!

Вход кардиналов в Сикстинскую капеллу – это время, застывшее в ожидании, момент тайны, когда должно проясниться, кто станет рабом рабов Божиих.

Паоло Руффини

В это замершее время весь мир вопрошает, кто будет 267-м Епископом Рима. К этому причастны все мы, хотя физически и отстранены от места, где собрались кардиналы – преемники апостолов: в тайне, сокрытой под сводами часовни, они изберут раба рабов Божиих, призванного возглавить Церковь, её служителя. Раба единого народа, частью которого был и будет Пётр, даже будучи призванным возглавить его.

Раб: здесь кроется тайна. Как может раб стать главой народа, главой Церкви?

На этот вопрос Иисус ответил словами, которые и сегодня воспринимаются с трудом: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть бо́льшим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк 10, 42–45).

Именно к служению призваны преемники Петра, чтобы вести Церковь. И этот парадокс смущает. Он сбивает с толку и СМИ, и бесчисленные – малые и великие – центры мирской власти, которые ломают голову над тем, кто станет избранником и какое выберет имя. Возможно, даже пытаются повлиять на решение, разыгрывая сценарии и предлагая толкования, которые выглядят начертанными на песке.

Правило Extra omnes преображает это замершее время, подвешенное между «уже» и «ещё нет». Теперь кардиналы призваны войти в тайну, а Народ Божий, ожидающий своего пастыря, знает об этом, верит и молится. Кардиналы должны отрешиться не только от всего, что за пределами Сикстинской капеллы, но и от самих себя, от собственных умозрений: полностью опустошить себя, оставив место лишь для Святого Духа, для превосходящей их динамики и для тайны Петра.

А Пётр – это и есть тайна, дающая непреложную уверенность. Он – тот самый рыбак, которому Иисус обещал, что злу никогда не победить: «Ты – Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Мф 16,18).

Этому апостолу Сын Божий вверил Свою Церковь и особенно молился, дабы Небесный Отец поддержал его в несении бремени. Ибо иначе для плеч апостола оно будет непосильно.

Молитва Христа охватывает не только Петра, но и всех его преемников, проникая сквозь века истории, достигая и нашего времени. Она действенна, конкретна и уникальна: дабы вера апостола никогда не ослабевала пред лицом встреченных испытаний, столь отличных и столь похожих на вызовы нашей эпохи – обмирщавшей, разделённой, поляризованной, растерянной, озлобленной. Наше время преисполнено желания власти и скудно любовью; оно неспособно понять ценность служения и общего блага, оно раздуто хрупкими убеждениями и ложными истинами; оно скорее пропитано злобой и обидами, нежели милосердием, и гораздо чаще жаждет мести, чем прощения: «Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лк 22,31–32).

Пётр являет собой тайну милосердия и любви, единства, внимательного слушания. Он – тот самый рыбак, который всю ночь трудился безуспешно, пока не внял голосу Незнакомца, закинув сети по другую сторону лодки. И лишь тогда узнал в Нём своего Учителя.

Пётр – прощённый грешник. Он избранник, который прежде, чем возрадоваться, горько рыдал из-за своего предательства. Но, в отличие от Иуды, он сокрушённо плакал.

В его слезах – тайна Церкви. Быть может, именно эти слёзы стали ключами от Царства Божьего. Ключами хрупкой, но непобедимой твёрдости Петра, возможной потому, что она не сияет собственным светом. Он – нерушимый камень, даже если по-человечески им не был, но именно поэтому он утверждает всех нас в вере.