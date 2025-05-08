Биография Роберта Фрэнсиса Превоста – Папы Леона XIV

Кардинал Роберт Фрэнсис Превост, О.С.А., бывший префект Департамента по делам епископов, архиепископ на покое Чиклайо, родился 14 сентября 1955 года в Чикаго (штат Иллинойс, США).

В 1977 году будущий Папа Римский поступил в новициат Ордена св. Августина (O.S.A.) в провинции Богоматери Доброго совета, Сент-Луис. Торжественные обеты принёс 29 августа 1981 года. Учился в Католическом теологическом союзе в Чикаго, получив диплом в области богословия.

В возрасте 27 лет орден направил его в Рим для изучения канонического права в Папском университете св. Фомы Аквинского (Angelicum). Он был рукоположён в священники 19 июня 1982 года. В 1984 году защитил научную степень лиценциата, после чего был направлен на миссию в Чулуканас, в перуанском регионе Пиура, где служил с 1985 по 1986 год.

В 1987 году защитил докторскую диссертацию на тему «Роль местного приора в Ордене св. Августина». В том же году был избран директором по вопросам призваний и миссий августинской провинции Матери Доброго Совета в Олимпиа-Филдс, штат Иллинойс. В 1988 году вновь отправился в Перу – на этот раз на миссию в Трухильо, где возглавил общую программу подготовки августинских кандидатов для викариатов Чулуканаса, Икитоса и Апуримака. Там он был настоятелем общины (1988-1992 гг.), директором по вопросам подготовки (1988-1998 гг.) и преподавателем для монахов, принёсших обеты (1992-1998 гг.). В архиепархии Трухильо исполнял обязанности судебного викария (1989–1998), преподавал каноническое право, патристику и нравственное богословие в Высшей духовной семинарии им. свв. Карла и Марцела.

В 1999 году он был избран приором августинской провинции Матери Доброго совета (Чикаго). Через два с половиной года Генеральный капитул избрал его генеральным приором, а в 2007 году на очередном капитуле орден подтвердил его в этой должности. В октябре 2013 года он вернулся в свою монашескую провинцию в Чикаго, где стал преподавателем для монахов, принёсших обеты, а также викарием монашеской провинции. Эти обязанности он исполнял до тех пор, пока 3 ноября 2014 года Папа Франциск не назначил его апостольским администратором епархии Чиклайо (Перу), возведя в достоинство титулярного епископа епархии Суфар. 7 ноября в присутствии апостольского нунция Джеймса Патрика Грина он вступил в каноническое владение епархией. Епископская хиротония состоялась 12 декабря, в праздник Пресвятой Девы Марии Гваделупской, в кафедральном соборе епархии. С 26 сентября 2015 года он возглавлял епархию Чиклайо. В марте 2018 года стал вторым вице-председателем Епископской конференции Перу.

В 2019 году Папа Франциск назначил его членом Конгрегации по делам духовенства, а в следующем году – членом Конгрегации по делам епископов и апостольским администратором епархии Кальяо.

С 30 января 2023 года в должности префекта он возглавлял Департамент по делам епископов и был президентом Папской комиссии по Латинской Америке.

На консистории 30 сентября 2023 года Папа Франциск возвёл его в сан кардинала с титулярной диаконией Св. Моники, а 6 февраля 2025 года верил ему титул субурбикарной Церкви Альбано.

Роберт Фрэнсис Превост являлся членом ватиканских Департаментов евангелизации (Отдела первой евангелизации и новых поместных Церквей); вероучения; по делам Восточных Церквей; духовенства; институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни; культуры и образования; законодательных текстов. Он также был членом Папской комиссии по делам Государства Града Ватикан.

На конклаве 8 мая 2025 года кардинал Превост был избран 267-м Папой Римским.