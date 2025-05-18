18 мая – Месса начала понтификата Папы Льва XIV

В воскресенье 18 мая в 10 часов на площади Св. Петра Папа Лев XIV возглавит торжественную Мессу по случаю начала понтификата (интронизации). Об этом сообщает Префектура Папского дома, обнародовав расписание публичных мероприятий Святейшего Отца на текущий месяц.

Vatican News

На субботу 10 мая запланирована встреча новоизбранного Епископа Рима с Коллегией кардиналов.

В воскресенье 11 мая Папа вознесёт богородичную молитву «Царица Небесная» с центральной лоджии базилики Св. Петра.

На понедельник 12 мая запланирована встреча Папы с представителями прессы, прибывшими в Рим для освещения событий от момента смерти Папы Франциска до завершения конклава.

В пятницу 16 мая Святейший Отец примет в Ватикане глав дипломатических миссий, аккредитованных при Святейшем Престоле.

Во вторник 20 мая Лев XIV вступит во владение Папской базиликой Св. Павла вне Стен.

В среду 21 мая на площади Св. Петра состоится первая общая аудиенция новоизбранного Папы.

На субботу 24 мая намечена встреча с представителями Римской Курии и сотрудниками Государства Града Ватикан.

Насыщенной обещает быть и воскресная программа 25 мая: в полдень на площади Св. Петра – молитва «Царица Небесная» с паломниками, а затем вступление во владение двух других Папских базилик – Святого Иоанна на Латеранском холме и Санта-Мария-Маджоре.

