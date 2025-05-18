18 мая – Месса начала понтификата Папы Льва XIV
Vatican News
На субботу 10 мая запланирована встреча новоизбранного Епископа Рима с Коллегией кардиналов.
В воскресенье 11 мая Папа вознесёт богородичную молитву «Царица Небесная» с центральной лоджии базилики Св. Петра.
На понедельник 12 мая запланирована встреча Папы с представителями прессы, прибывшими в Рим для освещения событий от момента смерти Папы Франциска до завершения конклава.
В пятницу 16 мая Святейший Отец примет в Ватикане глав дипломатических миссий, аккредитованных при Святейшем Престоле.
Во вторник 20 мая Лев XIV вступит во владение Папской базиликой Св. Павла вне Стен.
В среду 21 мая на площади Св. Петра состоится первая общая аудиенция новоизбранного Папы.
На субботу 24 мая намечена встреча с представителями Римской Курии и сотрудниками Государства Града Ватикан.
Насыщенной обещает быть и воскресная программа 25 мая: в полдень на площади Св. Петра – молитва «Царица Небесная» с паломниками, а затем вступление во владение двух других Папских базилик – Святого Иоанна на Латеранском холме и Санта-Мария-Маджоре.