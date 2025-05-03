131-й груз надежды: прощальный дар Папы Франциска Украине

1 мая из базилики Святой Софии в Риме был отправлен очередной, уже 131-й по счёту, гуманитарный груз для Украины. Этот транспорт стал последним даром Папы Франциска, адресованным самым пострадавшим регионам страны.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В римском соборе Св. Софии часто бывал Папский элемозинарий кардинал Конрад Краевский, чтобы передать помощь от Епископа Рима, который непрестанно заботился о многострадальной Украине. Местный центр помощи был создан после начала войны благодаря поддержке Святейшего Отца. Согласно официальному сообщению базилики Св. Софии, Папа «до последнего вздоха не забывал о страждущем украинском народе».

Отправленный груз содержит продукты, медикаменты, предметы первой необходимости, одежду и средства гигиены. По словам организаторов, это не просто материальная помощь, а «глубокий духовный знак солидарности и любви» Папы Бергольо.

Погрузкой занимались прихожане, волонтёры, священники, семинаристы Папской коллегии Святого Иосафата и представители украинской общины Рима. Затем все вознесли в храме молитву о мире, о раненых и беженцах, о тех, кто живёт в зоне боевых действий.

По словам ректора (настоятеля) собора о. Марка Ярослава Семегена, гуманитарная миссия постоянно сопровождалась поддержкой Епископа Рима:

«Грузы и помощь через кардинала Краевского поступали постоянно и регулярно. Я могу сказать, что в каждом грузовике была помощь от Папы Франциска. Мы уверены, что Святейший Отец продолжит нам помогать, и ещё больше, чем прежде. Но самое большое, что сделал для нас Папа Франциск, – он не дал умереть нашей надежде».