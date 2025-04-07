Знак присутствия в эпоху виртуальной реальности

Участие Папы Франциска в Юбилее больных

Неожиданное появление Папы Франциска в последние минуты юбилейного богослужения, посвящённого больным и работникам здравоохранения, несёт в себе глубокий смысл. Даже во времена виртуальной реальности, когда мы считаем, что можем участвовать во всём за экраном компьютера, физическое присутствие крайне важно. Присутствовать лично, преодолевать трудности дороги, выхода и ожидания, прилагать усилия, чтобы идти, сближаться с другими, потеть, подвергаться воздействию солнца или стихий, – всё это имеет значение, чтобы встретиться взглядом с окружающими, ощутить компанию других, стать частью народа-паломника. Своим неожиданным поступком Преемник Петра учит, что ничто никогда не сможет по-настоящему заменить физическое присутствие, само наше «пребывание здесь». Поэтому появление Папы перед собором Св. Петра само по себе является посланием более значимым, чем любые слова: несмотря на пока ещё слабый голос, несмотря на кислородные канюли, он хотел быть там.

Есть и другой смысл: Папа Франциск выбрал для своего первого выхода в свет после госпитализации в больнице «Джемелли» юбилейное богослужение, которое ему особенно близко: посвящённое больным, страждущим и тем, кто о них заботится. Хотя худшее позади, Папа выздоравливает, всё ещё неся на себе следы болезни. Уязвимый среди немощных, он не отказывается отмечать «свой» Юбилей, исповедуясь в базилике и проходя через Святые врата, как это ежедневно делают тысячи людей. Через врата, которые он распахнул как Папа Римский в рождественскую ночь, он перешёл вчера как простой паломник, всё ещё страдающий от последствий пневмонии.

Наконец, неожиданный выход воскресным утром говорит об отношениях Пастыря со своей паствой, епископа со своим народом. Несмотря на период выздоровления, несмотря на предостережения врачей, Папа не отказался от встреч с людьми, осознавая риск для своего здоровья. Тем самым он заявляет, что даже если обстоятельства порой диктуют виртуальный выбор из-за госпитализации, карантина в пандемию или невозможности путешествовать, личная встреча незаменима. Потому что, как он сказал чуть больше года назад, «любовь нуждается в конкретике, в присутствии, во встрече, любовь нуждается во времени и пространстве: её нельзя свести к красивым словам, к картинкам на экране». Это относится также и к любви Папы к Народу Божьему, с которым он всегда «говорит» жестами и нежностью..

Андреа Торниелли