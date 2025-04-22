Зал печати Ватикана сообщил о дате похорон Папы Франциска

В субботу 26 апреля в 10 часов на площади перед базиликой Святого Петра будет совершена заупокойная Месса о Папе Франциске согласно чинопоследованию погребения Римских Пап (№№ 82–109).

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Похоронную литургию возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, декан Коллегии кардиналов. По окончании Евхаристии будут совершены обряды последнего прощания и напутствия. Затем гроб Папы Римского будет перенесён в базилику Святого Петра, а оттуда – в базилику Санта-Мария-Маджоре для погребения, сообщает Зал печати Святейшего Престола.

Обряд констатации смерти и положение в гроб бренных останков Папы Франциска состоялись 21 апреля в 20 часов в часовне на первом этаже Дома Святой Марфы. Было оглашено свидетельство о смерти, которое засвидетельствовал камерленго Священной Римской Церкви кардинал Кевин Фаррелл. Богослужение продолжалось около часа.

Тем же вечером были опечатаны Папские апартаменты на третьем этаже Апостольского дворца, а затем – апартаменты на втором этаже Дома Святой Марфы, где проживал Папа.

Обряд опечатывания Папских партаментов (21 апреля 2025 г.)

Архиепископ Диего Равелли, глава Отдела богослужений Римского Папы, сообщил, что в среду 23 апреля гроб с телом новопреставленного Папы Франциска будет перенесён из часовни Дома Святой Марфы в базилику Святого Петра.

После краткой молитвы, которую возглавит кардинал-камерленго Кевин Фаррелл, процессия пройдёт через площадь Святой Марфы и Римских первомучеников, затем – под аркой у колокольни на площадь Святого Петра и через центральный вход войдёт в базилику. У главного престола кардинал-камерленго возглавит Литургию Слова, после которой все желающие смогут воздать последнюю честь новопреставленному Вселенскому архиерею.